Сообщение DarkHobbit » Вчера, 23:56

Старые люди рассказывают (с), что когда-то на Оке у Рязани была вполне официальная стоянка, где люди на постоянной основе держали лодки и катались по реке.А сейчас что-нибудь подобное есть? Или все, кому надо, покупают Мицубиси Паджерос прицепом и возят лодку с собой, а понятие лодочной стоянки ушло в небытие?