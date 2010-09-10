Куда поставить лодку?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Куда поставить лодку?

Сообщение DarkHobbit » 08 июн 2018, 23:56

Старые люди рассказывают (с), что когда-то на Оке у Рязани была вполне официальная стоянка, где люди на постоянной основе держали лодки и катались по реке.
А сейчас что-нибудь подобное есть? Или все, кому надо, покупают Мицубиси Паджеро :) с прицепом и возят лодку с собой, а понятие лодочной стоянки ушло в небытие?
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1784
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Куда поставить лодку?

Сообщение АЛСНщик » 55 минут назад

Стоянка маломерок - в Шумашинском затоне, где дорога на Спасск. Расценки, думаю, сами выясните - возможно, Мицубиси Паджеро окажется дешевле содержать ;)
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