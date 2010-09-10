Куда поставить лодку?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 659
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Куда поставить лодку?
Старые люди рассказывают (с), что когда-то на Оке у Рязани была вполне официальная стоянка, где люди на постоянной основе держали лодки и катались по реке.
А сейчас что-нибудь подобное есть? Или все, кому надо, покупают Мицубиси Паджеро с прицепом и возят лодку с собой, а понятие лодочной стоянки ушло в небытие?
А сейчас что-нибудь подобное есть? Или все, кому надо, покупают Мицубиси Паджеро с прицепом и возят лодку с собой, а понятие лодочной стоянки ушло в небытие?
Re: Куда поставить лодку?
Стоянка маломерок - в Шумашинском затоне, где дорога на Спасск. Расценки, думаю, сами выясните - возможно, Мицубиси Паджеро окажется дешевле содержать
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