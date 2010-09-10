скважина минск

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7209
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: скважина минск

Сообщение ivanes » 16 июн 2018, 11:55

Реклама. Куда смотрит модератор?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: скважина минск

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:29

Я доверяю лишь большим компаниям, которые набирают персонал ответственно. Заказывали услуги по тампонаж скважин на воду на сайте https://www.topaz-d.com.ua/soputstvuyus ... tamponazh/ . Работой специалистов и вообще всей компанией остались довольны. Скважина работает как надо.
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