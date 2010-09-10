скважина минск
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Re: скважина минск
Реклама. Куда смотрит модератор?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: скважина минск
Я доверяю лишь большим компаниям, которые набирают персонал ответственно. Заказывали услуги по тампонаж скважин на воду на сайте https://www.topaz-d.com.ua/soputstvuyus ... tamponazh/ . Работой специалистов и вообще всей компанией остались довольны. Скважина работает как надо.
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