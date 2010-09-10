Практические советы. Йога и Аюрведа
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Практические советы. Йога и Аюрведа
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на семинар "Аюрведа и Йога. Практические советы", который состоится 23 июня в 15:00
в центре "Вайб Йога"! Тел.: +7 910 90 90 108 (4912) 77 72 72
• Хотите правильно определить свою конституцию
• Подобрать соответствующий лично Вам рацион питания, одежду, асаны и т.д.
• Узнать что такое Аюрведический детокс и как можно провести его в домашних условиях
• А также получить практические советы и рецепты по оздоровлению
Ведущий семинара - Сергей Михалкин (https://vk.com/sergey_ayurveda)
Член Национальной Аюрведической Медицинской Ассоциации России.
Приглашаем Вас на семинар "Аюрведа и Йога. Практические советы", который состоится 23 июня в 15:00
в центре "Вайб Йога"! Тел.: +7 910 90 90 108 (4912) 77 72 72
• Хотите правильно определить свою конституцию
• Подобрать соответствующий лично Вам рацион питания, одежду, асаны и т.д.
• Узнать что такое Аюрведический детокс и как можно провести его в домашних условиях
• А также получить практические советы и рецепты по оздоровлению
Ведущий семинара - Сергей Михалкин (https://vk.com/sergey_ayurveda)
Член Национальной Аюрведической Медицинской Ассоциации России.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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