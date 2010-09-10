Практические советы. Йога и Аюрведа
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Практические советы. Йога и Аюрведа
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на семинар "Аюрведа и Йога. Практические советы", который состоится 23 июня в 15:00
в центре "Вайб Йога"! Тел.: +7 910 90 90 108 (4912) 77 72 72
• Хотите правильно определить свою конституцию
• Подобрать соответствующий лично Вам рацион питания, одежду, асаны и т.д.
• Узнать что такое Аюрведический детокс и как можно провести его в домашних условиях
• А также получить практические советы и рецепты по оздоровлению
Ведущий семинара - Сергей Михалкин (https://vk.com/sergey_ayurveda)
Член Национальной Аюрведической Медицинской Ассоциации России.
Приглашаем Вас на семинар "Аюрведа и Йога. Практические советы", который состоится 23 июня в 15:00
в центре "Вайб Йога"! Тел.: +7 910 90 90 108 (4912) 77 72 72
• Хотите правильно определить свою конституцию
• Подобрать соответствующий лично Вам рацион питания, одежду, асаны и т.д.
• Узнать что такое Аюрведический детокс и как можно провести его в домашних условиях
• А также получить практические советы и рецепты по оздоровлению
Ведущий семинара - Сергей Михалкин (https://vk.com/sergey_ayurveda)
Член Национальной Аюрведической Медицинской Ассоциации России.
Re: Практические советы. Йога и Аюрведа
Что с чем не совмещаются при одновременном приеме в пищу
(оба продукта не будут переварены до конца и образуют «шламм» и токсины в тканях тела)
Продукт---------------Несовместимые с ним продукты
МОЛОКО-------------- Бананы, вишня, йогурт, яйца, мясо, рыба, кислые фрукты, маш, рис, дрожжевой хлеб, простокваша, кефир, творог, арбузы, дыня
ЙОГУРТ---------------Молоко, дыня, кислые фрукты, горячие напитки, включая кофе и чай, манго, крахмал, сыр, бананы
ДЫНЯ, АРБУЗ--------Все продукты
ЯЙЦА------------------Молоко, йогурт, дыня, сыр, фрукты, картофель
КРАХМАЛ-------------Бананы, яйца, молоко, финики
МЕД-------------------сливочное масло (в равной пропорции)
ЛИМОН---------------Йогурт, молоко, помидоры
КАРТОФЕЛЬ---------Дыня, арбуз, молоко
РЕДИС----------------Молоко
ФРУКТЫ-------------Овощи (любые)
(оба продукта не будут переварены до конца и образуют «шламм» и токсины в тканях тела)
Продукт---------------Несовместимые с ним продукты
МОЛОКО-------------- Бананы, вишня, йогурт, яйца, мясо, рыба, кислые фрукты, маш, рис, дрожжевой хлеб, простокваша, кефир, творог, арбузы, дыня
ЙОГУРТ---------------Молоко, дыня, кислые фрукты, горячие напитки, включая кофе и чай, манго, крахмал, сыр, бананы
ДЫНЯ, АРБУЗ--------Все продукты
ЯЙЦА------------------Молоко, йогурт, дыня, сыр, фрукты, картофель
КРАХМАЛ-------------Бананы, яйца, молоко, финики
МЕД-------------------сливочное масло (в равной пропорции)
ЛИМОН---------------Йогурт, молоко, помидоры
КАРТОФЕЛЬ---------Дыня, арбуз, молоко
РЕДИС----------------Молоко
ФРУКТЫ-------------Овощи (любые)
Re: Практические советы. Йога и Аюрведа
Много советов можно получить на семинаре https://vk.com/event166840048?w=wall-166840048_7%2Fall
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