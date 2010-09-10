Сообщение sergyvm » 19 июн 2018, 16:26

Что с чем не совмещаются при одновременном приеме в пищу

(оба продукта не будут переварены до конца и образуют «шламм» и токсины в тканях тела)

Продукт---------------Несовместимые с ним продукты

МОЛОКО-------------- Бананы, вишня, йогурт, яйца, мясо, рыба, кислые фрукты, маш, рис, дрожжевой хлеб, простокваша, кефир, творог, арбузы, дыня

ЙОГУРТ---------------Молоко, дыня, кислые фрукты, горячие напитки, включая кофе и чай, манго, крахмал, сыр, бананы

ДЫНЯ, АРБУЗ--------Все продукты

ЯЙЦА------------------Молоко, йогурт, дыня, сыр, фрукты, картофель

КРАХМАЛ-------------Бананы, яйца, молоко, финики

МЕД-------------------сливочное масло (в равной пропорции)

ЛИМОН---------------Йогурт, молоко, помидоры

КАРТОФЕЛЬ---------Дыня, арбуз, молоко

РЕДИС----------------Молоко

ФРУКТЫ-------------Овощи (любые)