Сообщение Мэри » Вчера, 20:53

Знаю случай, когда женщина уже далеко за 40 тоже стала на головокружение жаловаться. Потом оказалось, что она беременная....автор, на всякий случай тест сделайте, а вдруг - это оно самое и вы малыша ждёте.