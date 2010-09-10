Как улучшить самочувствие во время климакса?
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Как улучшить самочувствие во время климакса?
Во время климакса кружится голова и в жар бросает. Что делать?
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
Знаю случай, когда женщина уже далеко за 40 тоже стала на головокружение жаловаться. Потом оказалось, что она беременная....автор, на всякий случай тест сделайте, а вдруг - это оно самое и вы малыша ждёте.
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
Нет, сто процентов. Уже пол года, цикл не регулярный. Это все возрастное, только как пережить? Сперва цикл разладился, но уже и другие симптомы приплюсовываются, самочувствие ужасное.
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