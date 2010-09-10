Как улучшить самочувствие во время климакса?

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Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение Iva » 18 июн 2018, 06:11

Во время климакса кружится голова и в жар бросает. Что делать?
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение Мэри » 21 июн 2018, 20:53

Знаю случай, когда женщина уже далеко за 40 тоже стала на головокружение жаловаться. Потом оказалось, что она беременная....автор, на всякий случай тест сделайте, а вдруг - это оно самое и вы малыша ждёте.
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Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение Iva » 22 июн 2018, 14:48

Нет, сто процентов. Уже пол года, цикл не регулярный. Это все возрастное, только как пережить? Сперва цикл разладился, но уже и другие симптомы приплюсовываются, самочувствие ужасное.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение sol » Вчера, 15:30

Тогда к врачу вам нужно, что бы таблетки прописал. Мне менорил очень помог убрать симптомы, ходила как выжатый лимон и голова была как пустая, ничего не соображала, про приливы и потливость молчу. Но когда стала таблетки пить, мне значительно лучше стало.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение Мэри » Сегодня, 15:52

У меня мама Менорил тоже пила, вспомнила по названию. Но ей по-моему врач прописывала. Не знаю, можно пить капсулы самостоятельно или нет.
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