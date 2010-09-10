Сообщение sol » 25 июн 2018, 15:30

Тогда к врачу вам нужно, что бы таблетки прописал. Мне менорил очень помог убрать симптомы, ходила как выжатый лимон и голова была как пустая, ничего не соображала, про приливы и потливость молчу. Но когда стала таблетки пить, мне значительно лучше стало.