Как улучшить самочувствие во время климакса?

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Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение Iva » 18 июн 2018, 06:11

Во время климакса кружится голова и в жар бросает. Что делать?
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение Мэри » 21 июн 2018, 20:53

Знаю случай, когда женщина уже далеко за 40 тоже стала на головокружение жаловаться. Потом оказалось, что она беременная....автор, на всякий случай тест сделайте, а вдруг - это оно самое и вы малыша ждёте.
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Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение Iva » 22 июн 2018, 14:48

Нет, сто процентов. Уже пол года, цикл не регулярный. Это все возрастное, только как пережить? Сперва цикл разладился, но уже и другие симптомы приплюсовываются, самочувствие ужасное.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение sol » 25 июн 2018, 15:30

Тогда к врачу вам нужно, что бы таблетки прописал. Мне менорил очень помог убрать симптомы, ходила как выжатый лимон и голова была как пустая, ничего не соображала, про приливы и потливость молчу. Но когда стала таблетки пить, мне значительно лучше стало.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение Мэри » 26 июн 2018, 15:52

У меня мама Менорил тоже пила, вспомнила по названию. Но ей по-моему врач прописывала. Не знаю, можно пить капсулы самостоятельно или нет.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение sasha@vera » 07 окт 2018, 12:26

лучше всего слушать советы врачей. именно их тактики помогают во время климакса zaberemenet-pri-klimakse.ru чувствовать себя не плохо, а кому нужно, так ещё и забеременеть желанным ребёнком.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение diaan » Вчера, 22:25

Витамины стоит попить, да и поменьше нервничать. Еще можно побольше времени уделить себе любимой. Ну вот например записаться на какую-либо косметологическую процедуру. Я наконец решилась на блефаропластику в https://cosmetic-clinic.ru/uslugi/blefa ... oplastika/ . Сейчас нарадоваться на свое отражение не могу, как минимум лет десять скинула.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 20:03

знаю ещё случай, когда женщине беременность во время климакса getting-pregnants-after-40.ru/vozmozhna-li-beremennost-pri-klimakse!.html во многом помогла улучшить и физическое и эмоциональное самочувствие...нет, естественно, не говорю вам нужно чадо планировать...)))хотя кто знает...кто знает, может это как раз таки ваш вариант.
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