Как улучшить самочувствие во время климакса?
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Как улучшить самочувствие во время климакса?
Во время климакса кружится голова и в жар бросает. Что делать?
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
Знаю случай, когда женщина уже далеко за 40 тоже стала на головокружение жаловаться. Потом оказалось, что она беременная....автор, на всякий случай тест сделайте, а вдруг - это оно самое и вы малыша ждёте.
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
Нет, сто процентов. Уже пол года, цикл не регулярный. Это все возрастное, только как пережить? Сперва цикл разладился, но уже и другие симптомы приплюсовываются, самочувствие ужасное.
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
Тогда к врачу вам нужно, что бы таблетки прописал. Мне менорил очень помог убрать симптомы, ходила как выжатый лимон и голова была как пустая, ничего не соображала, про приливы и потливость молчу. Но когда стала таблетки пить, мне значительно лучше стало.
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
У меня мама Менорил тоже пила, вспомнила по названию. Но ей по-моему врач прописывала. Не знаю, можно пить капсулы самостоятельно или нет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
лучше всего слушать советы врачей. именно их тактики помогают во время климакса zaberemenet-pri-klimakse.ru чувствовать себя не плохо, а кому нужно, так ещё и забеременеть желанным ребёнком.
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
Витамины стоит попить, да и поменьше нервничать. Еще можно побольше времени уделить себе любимой. Ну вот например записаться на какую-либо косметологическую процедуру. Я наконец решилась на блефаропластику в https://cosmetic-clinic.ru/uslugi/blefa ... oplastika/ . Сейчас нарадоваться на свое отражение не могу, как минимум лет десять скинула.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Как улучшить самочувствие во время климакса?
знаю ещё случай, когда женщине беременность во время климакса getting-pregnants-after-40.ru/vozmozhna-li-beremennost-pri-klimakse!.html во многом помогла улучшить и физическое и эмоциональное самочувствие...нет, естественно, не говорю вам нужно чадо планировать...)))хотя кто знает...кто знает, может это как раз таки ваш вариант.
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