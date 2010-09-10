Чемпионат мира по футболу

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6637
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:48

Мексиканцы прыгали от радости по поводу выигрыша на старте что спровоцировали толчки землетрясения. Они обыграли сборную Германии. 1-0
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6637
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:05

Неожиданные результаты6
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
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