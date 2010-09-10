Чемпионат мира по футболу
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Чемпионат мира по футболу
Мексиканцы прыгали от радости по поводу выигрыша на старте что спровоцировали толчки землетрясения. Они обыграли сборную Германии. 1-0
Re: Чемпионат мира по футболу
Неожиданные результаты6
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
2 сообщения • Страница 1 из 1
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