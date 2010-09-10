Сообщение Шварц » Сегодня, 11:30

Похоже, наш московский дедушка сильно впечатлился успехами российской футбольной сборной.А затем его унесло потоком футбольных и околофутбольных новостейПросто как-то внезапно смыло... неожиданно соскочил с темыНу и ладно... а тем временем страна болеетК возможному проигрышу Уругваю готовы