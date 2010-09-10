Чемпионат мира по футболу

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6650
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 18 июн 2018, 10:48

Мексиканцы прыгали от радости по поводу выигрыша на старте что спровоцировали толчки землетрясения. Они обыграли сборную Германии. 1-0
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6650
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 18 июн 2018, 11:05

Неожиданные результаты6
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3834
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение Шварц » Сегодня, 11:30

Похоже, наш московский дедушка сильно впечатлился успехами российской футбольной сборной.
А затем его унесло потоком футбольных и околофутбольных новостей :lol:
Просто как-то внезапно смыло... неожиданно соскочил с темы

Ну и ладно... а тем временем страна болеет :D

Напутствие Валуева.jpg


https://www.instagram.com/p/BkaoSpDBeh4 ... e=ig_embed

К возможному проигрышу Уругваю готовы :oops: https://www.youtube.com/watch?v=3aCAOoB ... e=youtu.be
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