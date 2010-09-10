Чемпионат мира по футболу
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Чемпионат мира по футболу
Мексиканцы прыгали от радости по поводу выигрыша на старте что спровоцировали толчки землетрясения. Они обыграли сборную Германии. 1-0
Re: Чемпионат мира по футболу
Неожиданные результаты6
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
Re: Чемпионат мира по футболу
Похоже, наш московский дедушка сильно впечатлился успехами российской футбольной сборной.
А затем его унесло потоком футбольных и околофутбольных новостей
Просто как-то внезапно смыло... неожиданно соскочил с темы
Ну и ладно... а тем временем страна болеет
https://www.instagram.com/p/BkaoSpDBeh4 ... e=ig_embed
К возможному проигрышу Уругваю готовы https://www.youtube.com/watch?v=3aCAOoB ... e=youtu.be
А затем его унесло потоком футбольных и околофутбольных новостей
Просто как-то внезапно смыло... неожиданно соскочил с темы
Ну и ладно... а тем временем страна болеет
https://www.instagram.com/p/BkaoSpDBeh4 ... e=ig_embed
К возможному проигрышу Уругваю готовы https://www.youtube.com/watch?v=3aCAOoB ... e=youtu.be
Re: Чемпионат мира по футболу
Проиграли по всем статьям.3-0 Перехвалили или не до критиковали сборную России.
Вот так компромат сочиняют.
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира — 2018. Заголовок статьи.
Суть.
Как утверждает El Universal, трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес. Шестеро болельщиков «ацтеков» наблюдали за игрой матча Мексика — Южная Корея, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Отмечается, что еще один человек получил ранения, но остался жив.
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup201 ... aign=11036
Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.
Вот так компромат сочиняют.
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира — 2018. Заголовок статьи.
Суть.
Как утверждает El Universal, трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес. Шестеро болельщиков «ацтеков» наблюдали за игрой матча Мексика — Южная Корея, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Отмечается, что еще один человек получил ранения, но остался жив.
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup201 ... aign=11036
Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.
Re: Чемпионат мира по футболу
ivanes писал(а):Проиграли по всем статьям.3-0 Перехвалили или не до критиковали сборную России.
Граматнай критег ... жжот глаголой
ivanes писал(а):Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.
Нехорошая какая-то квартира
Re: Чемпионат мира по футболу
Смишное придположение.
Саудиты очень не бедные, но Вова их подкупил договором по нефти, египтяне сдались, чтоб хургаду открыли. Уругвай подкупать нечем, да и не надо.
А вот сможет ли Наполеончег договориться с испанцами?
(Для особого контингента - это все шутка))
Саудиты очень не бедные, но Вова их подкупил договором по нефти, египтяне сдались, чтоб хургаду открыли. Уругвай подкупать нечем, да и не надо.
А вот сможет ли Наполеончег договориться с испанцами?
(Для особого контингента - это все шутка))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
6 сообщений • Страница 1 из 1
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