Сообщение ivanes » 25 июн 2018, 19:07

Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира — 2018.

Проиграли по всем статьям.3-0 Перехвалили или не до критиковали сборную России.Вот так компромат сочиняют.Заголовок статьи.Суть.Как утверждает El Universal, трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес. Шестеро болельщиков «ацтеков» наблюдали за игрой матча Мексика — Южная Корея, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Отмечается, что еще один человек получил ранения, но остался жив.Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.