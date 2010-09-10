Чемпионат мира по футболу

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 18 июн 2018, 10:48

Мексиканцы прыгали от радости по поводу выигрыша на старте что спровоцировали толчки землетрясения. Они обыграли сборную Германии. 1-0
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 18 июн 2018, 11:05

Неожиданные результаты6
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3847
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение Шварц » 25 июн 2018, 11:30

Похоже, наш московский дедушка сильно впечатлился успехами российской футбольной сборной.
А затем его унесло потоком футбольных и околофутбольных новостей :lol:
Просто как-то внезапно смыло... неожиданно соскочил с темы

Ну и ладно... а тем временем страна болеет :D

Напутствие Валуева.jpg


https://www.instagram.com/p/BkaoSpDBeh4 ... e=ig_embed

К возможному проигрышу Уругваю готовы :oops: https://www.youtube.com/watch?v=3aCAOoB ... e=youtu.be
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 25 июн 2018, 19:07

Проиграли по всем статьям.3-0 Перехвалили или не до критиковали сборную России.

Вот так компромат сочиняют.

Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира — 2018. Заголовок статьи.
Суть.
Как утверждает El Universal, трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес. Шестеро болельщиков «ацтеков» наблюдали за игрой матча Мексика — Южная Корея, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Отмечается, что еще один человек получил ранения, но остался жив.
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup201 ... aign=11036
Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3847
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение Шварц » 25 июн 2018, 21:48

ivanes писал(а):Проиграли по всем статьям.3-0 Перехвалили или не до критиковали сборную России.


Граматнай критег ... жжот глаголой :)

ivanes писал(а):Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.


Нехорошая какая-то квартира :(
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11287
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение UNCLE1911 » 25 июн 2018, 23:28

Смишное придположение.
Саудиты очень не бедные, но Вова их подкупил договором по нефти, египтяне сдались, чтоб хургаду открыли. Уругвай подкупать нечем, да и не надо.
А вот сможет ли Наполеончег договориться с испанцами?
(Для особого контингента - это все шутка))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 26 июн 2018, 20:42

Он обещал за каждый гол в ворота саудитов по дивизиону С-400
Англичане обещали панамцам отказ США от аренды канала. Через 6 лет.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3847
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение Шварц » 27 июн 2018, 09:19

Марадона и пресловутая "рука бога" :shock: Она его преследует :D

Марадона и рука бога.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 04 июл 2018, 18:37

Один из болельщиков сборной Англии по футболу по имени Джек рассказал о своём пребывании на чемпионате мира, который проходит в России.
«За два дня влюбился в вашу страну и Москву, всё просто супер! А наши газеты — дрянь», — подчеркнул Джек.

Ранее сообщалось, что английские фанаты оставили надпись на памятнике Фёдору Черенкову. Футболисту Спартака.
Оштрафован на 3000 руб.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 04 июл 2018, 18:44

Шварц писал(а):Марадона и пресловутая "рука бога" :shock: Она его преследует :D

Марадона и рука бога.jpg

ФИФА прекратил Марадоне быть ее представителем на мировых чемпионатах. Стал сувениром.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3847
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение Шварц » 05 июл 2018, 09:24

ivanes писал(а):ФИФА прекратил Марадоне быть ее представителем на мировых чемпионатах. Стал сувениром.


FIFA этого не публиковала :lol: Опять читаешь дурацкие "Аргументы и факты"?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 05 июл 2018, 17:32

Нет это аргумент без факта.Что Ока об этом не вещает?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3847
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение Шварц » 05 июл 2018, 20:54

ivanes писал(а):ФИФА прекратил Марадоне быть ее представителем на мировых чемпионатах...

Нет это аргумент без факта.


Хорошо подумал? Забыл, где читал? Уж 40 лет читаешь :mrgreen:

http://www.aif.ru/football2018/around/fifa_prekratila_sotrudnichestvo_s_maradonoy

40 лет Газете для дураков.png
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение vorog58 » 09 июл 2018, 18:05

Привет всем болельщикам футбола. Сейчас , когда вовсю идет ЧМ по футболу. самое время делать ставки и рубить бабло. Кстати ,мой один хороший знакомый , тоже этим делом занимается,.кстати очень успешно Даже у него есть своя система , которой он делится здесь: http://gooul.ru/k4g7wC.html Так что всем желаю удачи и победу России
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » 10 июл 2018, 19:28

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт еще до старта чемпионата мира знал, что негативные материалы о России в СМИ являются ложью.
"То, как нас принимают здесь, - просто фантастика, организация турнира - высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", - сказал Саутгейт.

"Быть здесь - просто фантастика. Сам турнир получается очень увлекательным, и города, которые принимают матчи, великолепно все организовали", - добавил тренер.

Онлайн: https://www.liveresult.ru/news/%D0%A4%D ... z5KrzmIweH
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11287
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 06:51

ivanes писал(а):Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт еще до старта чемпионата мира знал, что негативные материалы о России в СМИ являются ложью.
"То, как нас принимают здесь, - просто фантастика, организация турнира - высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", - сказал Саутгейт.

"Быть здесь - просто фантастика. Сам турнир получается очень увлекательным, и города, которые принимают матчи, великолепно все организовали", - добавил тренер.

Онлайн: https://www.liveresult.ru/news/%D0%A4%D ... z5KrzmIweH

Ебунец, ты то чего пылишь? Тебе штоль тоже бабло за пропагань платят?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3847
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение Шварц » Сегодня, 10:17

Да чего там говорить-то... https://www.youtube.com/watch?v=ueGsapF3tB0

"Варварская игра, дикая местность, меня тянет на родину..."(с)

Конан Варвар.jpg
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