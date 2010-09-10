Сообщение ivanes » Сегодня, 15:43

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла доказательств применения российскими футболистами, входящими в расширенный состав нашей национальной команды, запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. ФИФА сообщила о своих выводах в ВАДА и заявила о закрытии дел. ВАДА с таким решением согласилось.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) за организацию допинг-контроля на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает «Советский спорт».«В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели WADA. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов.Кто такие независимые наблюдатели ВАДА? Пока ФИФА и ВАДА не делает никаких выводов о ЧМ-2018 в России.А немецкий журналист,не побывав на ЧМ делает свои выводы.Приглашение от ФИФА он получил,но испугался приехать. Из далека проще. Мне жаль организаторов ЧМ от России и жаль чиновников ФИФА.Не обращаются в суды. На это и рассчитывает Хайо Зеппельт. Ему сошло с рук увиденного через лобовое стекло микроавтобуса тренера бегунов.