Чемпионат мира по футболу
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20 сообщений • Страница 1 из 1
Чемпионат мира по футболу
Мексиканцы прыгали от радости по поводу выигрыша на старте что спровоцировали толчки землетрясения. Они обыграли сборную Германии. 1-0
Re: Чемпионат мира по футболу
Неожиданные результаты6
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
Аргентина - Исландия 1:1
Бразилия - Швейцария-1:1. Ожидаемая ничья-Португалия -Испания - 3:3
Re: Чемпионат мира по футболу
Похоже, наш московский дедушка сильно впечатлился успехами российской футбольной сборной.
А затем его унесло потоком футбольных и околофутбольных новостей
Просто как-то внезапно смыло... неожиданно соскочил с темы
Ну и ладно... а тем временем страна болеет
https://www.instagram.com/p/BkaoSpDBeh4 ... e=ig_embed
К возможному проигрышу Уругваю готовы https://www.youtube.com/watch?v=3aCAOoB ... e=youtu.be
А затем его унесло потоком футбольных и околофутбольных новостей
Просто как-то внезапно смыло... неожиданно соскочил с темы
Ну и ладно... а тем временем страна болеет
https://www.instagram.com/p/BkaoSpDBeh4 ... e=ig_embed
К возможному проигрышу Уругваю готовы https://www.youtube.com/watch?v=3aCAOoB ... e=youtu.be
Re: Чемпионат мира по футболу
Проиграли по всем статьям.3-0 Перехвалили или не до критиковали сборную России.
Вот так компромат сочиняют.
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира — 2018. Заголовок статьи.
Суть.
Как утверждает El Universal, трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес. Шестеро болельщиков «ацтеков» наблюдали за игрой матча Мексика — Южная Корея, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Отмечается, что еще один человек получил ранения, но остался жив.
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup201 ... aign=11036
Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.
Вот так компромат сочиняют.
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира — 2018. Заголовок статьи.
Суть.
Как утверждает El Universal, трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес. Шестеро болельщиков «ацтеков» наблюдали за игрой матча Мексика — Южная Корея, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Отмечается, что еще один человек получил ранения, но остался жив.
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup201 ... aign=11036
Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.
Re: Чемпионат мира по футболу
ivanes писал(а):Проиграли по всем статьям.3-0 Перехвалили или не до критиковали сборную России.
Граматнай критег ... жжот глаголой
ivanes писал(а):Оказалось мексиканцы смотрели матч ЧМ-2018 по телевизору в квартире.
Нехорошая какая-то квартира
Re: Чемпионат мира по футболу
Смишное придположение.
Саудиты очень не бедные, но Вова их подкупил договором по нефти, египтяне сдались, чтоб хургаду открыли. Уругвай подкупать нечем, да и не надо.
А вот сможет ли Наполеончег договориться с испанцами?
(Для особого контингента - это все шутка))
Саудиты очень не бедные, но Вова их подкупил договором по нефти, египтяне сдались, чтоб хургаду открыли. Уругвай подкупать нечем, да и не надо.
А вот сможет ли Наполеончег договориться с испанцами?
(Для особого контингента - это все шутка))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Чемпионат мира по футболу
Он обещал за каждый гол в ворота саудитов по дивизиону С-400
Англичане обещали панамцам отказ США от аренды канала. Через 6 лет.
Англичане обещали панамцам отказ США от аренды канала. Через 6 лет.
Re: Чемпионат мира по футболу
Марадона и пресловутая "рука бога" Она его преследует
Re: Чемпионат мира по футболу
Один из болельщиков сборной Англии по футболу по имени Джек рассказал о своём пребывании на чемпионате мира, который проходит в России.
«За два дня влюбился в вашу страну и Москву, всё просто супер! А наши газеты — дрянь», — подчеркнул Джек.
Ранее сообщалось, что английские фанаты оставили надпись на памятнике Фёдору Черенкову. Футболисту Спартака.
Оштрафован на 3000 руб.
«За два дня влюбился в вашу страну и Москву, всё просто супер! А наши газеты — дрянь», — подчеркнул Джек.
Ранее сообщалось, что английские фанаты оставили надпись на памятнике Фёдору Черенкову. Футболисту Спартака.
Оштрафован на 3000 руб.
Re: Чемпионат мира по футболу
Шварц писал(а):Марадона и пресловутая "рука бога" Она его преследует
Марадона и рука бога.jpg
ФИФА прекратил Марадоне быть ее представителем на мировых чемпионатах. Стал сувениром.
Re: Чемпионат мира по футболу
ivanes писал(а):ФИФА прекратил Марадоне быть ее представителем на мировых чемпионатах. Стал сувениром.
FIFA этого не публиковала Опять читаешь дурацкие "Аргументы и факты"?
Re: Чемпионат мира по футболу
Нет это аргумент без факта.Что Ока об этом не вещает?
Re: Чемпионат мира по футболу
ivanes писал(а):ФИФА прекратил Марадоне быть ее представителем на мировых чемпионатах...
Нет это аргумент без факта.
Хорошо подумал? Забыл, где читал? Уж 40 лет читаешь
http://www.aif.ru/football2018/around/fifa_prekratila_sotrudnichestvo_s_maradonoy
Re: Чемпионат мира по футболу
Привет всем болельщикам футбола. Сейчас , когда вовсю идет ЧМ по футболу. самое время делать ставки и рубить бабло. Кстати ,мой один хороший знакомый , тоже этим делом занимается,.кстати очень успешно Даже у него есть своя система , которой он делится здесь: http://gooul.ru/k4g7wC.html Так что всем желаю удачи и победу России
Re: Чемпионат мира по футболу
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт еще до старта чемпионата мира знал, что негативные материалы о России в СМИ являются ложью.
"То, как нас принимают здесь, - просто фантастика, организация турнира - высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", - сказал Саутгейт.
"Быть здесь - просто фантастика. Сам турнир получается очень увлекательным, и города, которые принимают матчи, великолепно все организовали", - добавил тренер.
Онлайн: https://www.liveresult.ru/news/%D0%A4%D ... z5KrzmIweH
"То, как нас принимают здесь, - просто фантастика, организация турнира - высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", - сказал Саутгейт.
"Быть здесь - просто фантастика. Сам турнир получается очень увлекательным, и города, которые принимают матчи, великолепно все организовали", - добавил тренер.
Онлайн: https://www.liveresult.ru/news/%D0%A4%D ... z5KrzmIweH
Re: Чемпионат мира по футболу
ivanes писал(а):Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт еще до старта чемпионата мира знал, что негативные материалы о России в СМИ являются ложью.
"То, как нас принимают здесь, - просто фантастика, организация турнира - высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", - сказал Саутгейт.
"Быть здесь - просто фантастика. Сам турнир получается очень увлекательным, и города, которые принимают матчи, великолепно все организовали", - добавил тренер.
Онлайн: https://www.liveresult.ru/news/%D0%A4%D ... z5KrzmIweH
Ебунец, ты то чего пылишь? Тебе штоль тоже бабло за пропагань платят?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Чемпионат мира по футболу
Да чего там говорить-то... https://www.youtube.com/watch?v=ueGsapF3tB0
"Варварская игра, дикая местность, меня тянет на родину..."(с)
"Варварская игра, дикая местность, меня тянет на родину..."(с)
Re: Чемпионат мира по футболу
"Очень жалко что наши люди поменяли душу - на достаток , деньги - на совесть, Родина теперь стала просто государством." (С)
Re: Чемпионат мира по футболу
А может, эти ваши люди что-то внезапно захотели?
Хотите об этом поговорить в футбольной теме?
Хотите об этом поговорить в футбольной теме?
Re: Чемпионат мира по футболу
Немецкий журналист Хайо Зеппельт выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) за организацию допинг-контроля на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
«В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели WADA. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов.
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup201 ... ource=smi2
Кто такие независимые наблюдатели ВАДА? Пока ФИФА и ВАДА не делает никаких выводов о ЧМ-2018 в России.
А немецкий журналист,не побывав на ЧМ делает свои выводы.Приглашение от ФИФА он получил,но испугался приехать. Из далека проще. Мне жаль организаторов ЧМ от России и жаль чиновников ФИФА.Не обращаются в суды. На это и рассчитывает Хайо Зеппельт. Ему сошло с рук увиденного через лобовое стекло микроавтобуса тренера бегунов.
Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла доказательств применения российскими футболистами, входящими в расширенный состав нашей национальной команды, запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. ФИФА сообщила о своих выводах в ВАДА и заявила о закрытии дел. ВАДА с таким решением согласилось.
https://rg.ru/2018/05/22/fifa-ne-nashla ... pinga.html
«В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели WADA. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов.
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup201 ... ource=smi2
Кто такие независимые наблюдатели ВАДА? Пока ФИФА и ВАДА не делает никаких выводов о ЧМ-2018 в России.
А немецкий журналист,не побывав на ЧМ делает свои выводы.Приглашение от ФИФА он получил,но испугался приехать. Из далека проще. Мне жаль организаторов ЧМ от России и жаль чиновников ФИФА.Не обращаются в суды. На это и рассчитывает Хайо Зеппельт. Ему сошло с рук увиденного через лобовое стекло микроавтобуса тренера бегунов.
Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла доказательств применения российскими футболистами, входящими в расширенный состав нашей национальной команды, запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. ФИФА сообщила о своих выводах в ВАДА и заявила о закрытии дел. ВАДА с таким решением согласилось.
https://rg.ru/2018/05/22/fifa-ne-nashla ... pinga.html
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