Сообщение Шварц » Сегодня, 17:10

ivanes писал(а): Мне жаль организаторов ЧМ от России и жаль чиновников ФИФА.Не обращаются в суды. На это и рассчитывает Хайо Зеппельт. Ему сошло с рук увиденного через лобовое стекло микроавтобуса тренера бегунов.





Дедуля!!! Засуди его нафиг! Сделай его в суде... как ребенкаТридцати слов твоего словарного запаса для точных формулировок и предъявления этому писаке обвинения будет предостаточноХо-хо!