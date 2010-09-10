Чемпионат мира по футболу

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3859
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение Шварц » 27 июл 2018, 17:10

ivanes писал(а):Мне жаль организаторов ЧМ от России и жаль чиновников ФИФА.Не обращаются в суды. На это и рассчитывает Хайо Зеппельт. Ему сошло с рук увиденного через лобовое стекло микроавтобуса тренера бегунов.



Дедуля!!! Засуди его нафиг! Сделай его в суде... как ребенка :lol: Тридцати слов твоего словарного запаса для точных формулировок и предъявления этому писаке обвинения будет предостаточно :mrgreen: Хо-хо!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6731
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Чемпионат мира по футболу

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:54

вам по этому случаю анекдот.
Англичане придумали такую игру,что сами не могут выиграть.
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