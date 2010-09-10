Чемпионат мира по футболу
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Re: Чемпионат мира по футболу
ivanes писал(а):Мне жаль организаторов ЧМ от России и жаль чиновников ФИФА.Не обращаются в суды. На это и рассчитывает Хайо Зеппельт. Ему сошло с рук увиденного через лобовое стекло микроавтобуса тренера бегунов.
Дедуля!!! Засуди его нафиг! Сделай его в суде... как ребенка Тридцати слов твоего словарного запаса для точных формулировок и предъявления этому писаке обвинения будет предостаточно Хо-хо!
Re: Чемпионат мира по футболу
вам по этому случаю анекдот.
Англичане придумали такую игру,что сами не могут выиграть.
Англичане придумали такую игру,что сами не могут выиграть.
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