Советы по строительству и ремонту.
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
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Советы по строительству и ремонту.
Если задумали строительство или ремонт самостоятельно. Рекомендую перед началом ознакомится с этой статьей Советы по строительству и ремонту: http://stroitelnyematerialy74.ru/ Думаю , что в ней найдет много полезных и интересных советов , которые , я надеюсь вам пригодятся
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