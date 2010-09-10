Советы по строительству и ремонту.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Советы по строительству и ремонту.

Сообщение vorog58 » 19 июн 2018, 08:49

Если задумали строительство или ремонт самостоятельно. Рекомендую перед началом ознакомится с этой статьей Советы по строительству и ремонту: http://stroitelnyematerialy74.ru/ Думаю , что в ней найдет много полезных и интересных советов , которые , я надеюсь вам пригодятся
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Советы по строительству и ремонту.

Сообщение vorog58 » 24 июл 2018, 16:00

В продолжение темы. Когда решил укладывать металлочерепицу я воспользовался этими советами. Кстати купить металлочерепицу в киеве можно здесь: http://bulat.ua/metallocherepitsa по довольно приемлемым ценам.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Советы по строительству и ремонту.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:21

Всем привет. Я думаю , что эта информация будет полезна многим владельцам частных домов. Не давно приобрели домик и решили сразу же установить систему видео наблюдения, так как у прежних владельцев таковой не было. Поискав в интернете я нашла сайт компании МСВ (Московские системы видео наблюдения) https://msv77.ru/ustanovka-videonadlyudenia/ Где кстати не плохой выбор и цены приемлемые.
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