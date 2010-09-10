SOS! Полезли первые зубы!

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

SOS! Полезли первые зубы!

Сообщение Пушок » Сегодня, 03:33

Девчата, зубы атакуют нас (( Кто чем пользовался? Помогает ли народное лечение? Или к педиатру записываться?
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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