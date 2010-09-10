Сообщение Пушок » Сегодня, 14:02

У подруги ребенок всю семью в этот период в ежовых рукавицах держал, истерики слышали все соседи, наверно. Она гелем мазала ему десны, кажется лидэнт бэби называется. По-моему так. Делилась, что с этим гелем ребенок спокойнее стал, кушает и спит нормально.