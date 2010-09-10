SOS! Полезли первые зубы!
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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SOS! Полезли первые зубы!
Девчата, зубы атакуют нас (( Кто чем пользовался? Помогает ли народное лечение? Или к педиатру записываться?
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: SOS! Полезли первые зубы!
Мы как-то зубы легко пережили, грызли правда все, что под руку попадалось, иногда даже пытались съесть кошачий хвост, хорошо я вовремя углядела. Нам повезло, справлялись обычными грызушками, но помогал только тот, что наполовину с водичкой. В морозилку кидаешь на полчаса и оружие против воспаления десен готово.
Re: SOS! Полезли первые зубы!
У подруги ребенок всю семью в этот период в ежовых рукавицах держал, истерики слышали все соседи, наверно. Она гелем мазала ему десны, кажется лидэнт бэби называется. По-моему так. Делилась, что с этим гелем ребенок спокойнее стал, кушает и спит нормально.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
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