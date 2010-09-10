Сообщение Мэри » Сегодня, 18:07

Видимо у ребенка такие боли стали, что грызушками мы не отделаемся. а вы можете узнать, как часто она мазала этот гель? Мне кажется с нашими "концертами" нам его по 100 раз на дню мазюкать надо.