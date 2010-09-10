Сообщение Пушок » 26 июн 2018, 09:06

Слишком много тоже мазать не надо, так можно вреда больше нанести, чем пользы. Я инструкцию глянула, можно мазать до 6ти раз в день. И обязательно перед сном, чтобы ребенок хоть немного поспал.