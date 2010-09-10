SOS! Полезли первые зубы!

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

SOS! Полезли первые зубы!

Сообщение Пушок » 20 июн 2018, 03:33

Девчата, зубы атакуют нас (( Кто чем пользовался? Помогает ли народное лечение? Или к педиатру записываться?
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: SOS! Полезли первые зубы!

Сообщение Мэри » 22 июн 2018, 13:32

Мы как-то зубы легко пережили, грызли правда все, что под руку попадалось, иногда даже пытались съесть кошачий хвост, хорошо я вовремя углядела. Нам повезло, справлялись обычными грызушками, но помогал только тот, что наполовину с водичкой. В морозилку кидаешь на полчаса и оружие против воспаления десен готово.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: SOS! Полезли первые зубы!

Сообщение Пушок » 22 июн 2018, 14:02

У подруги ребенок всю семью в этот период в ежовых рукавицах держал, истерики слышали все соседи, наверно. Она гелем мазала ему десны, кажется лидэнт бэби называется. По-моему так. Делилась, что с этим гелем ребенок спокойнее стал, кушает и спит нормально.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: SOS! Полезли первые зубы!

Сообщение Мэри » 25 июн 2018, 18:07

Видимо у ребенка такие боли стали, что грызушками мы не отделаемся. а вы можете узнать, как часто она мазала этот гель? Мне кажется с нашими "концертами" нам его по 100 раз на дню мазюкать надо.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: SOS! Полезли первые зубы!

Сообщение Пушок » 26 июн 2018, 09:06

Слишком много тоже мазать не надо, так можно вреда больше нанести, чем пользы. Я инструкцию глянула, можно мазать до 6ти раз в день. И обязательно перед сном, чтобы ребенок хоть немного поспал.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: SOS! Полезли первые зубы!

Сообщение Надежда 79 » 18 июл 2018, 08:47

Ой, да, помню такое дело.. ужас был конечно, и температура под 39.5
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Aelyne
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 16:49

Re: SOS! Полезли первые зубы!

Сообщение Aelyne » Сегодня, 17:14

Зубы конечно нужно пережить. Мой ребёнок капризничал, а ночью вообще не спал из-за этих зубов, благо все без температуры, а от капризов и для сна невролог выписывал сироп пассамбра эдас-306, он сладкий сразу понравился ребёнку на вкус, спал хоть ночью и днем пару часов без побуждений, а до этого сны пятиминутки были.
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