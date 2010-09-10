Произвести оценку квартиры для банка
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Произвести оценку квартиры для банка
При оформлении кредита в банке. Пришлось произвести оценку квартиры для банка. По совету , сослуживца , который порекомендовал экспертно-правой центр Прометей - https://epcp.ru/ , где мне и произвели оценку моей квартиры
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