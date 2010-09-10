Требуется "Удаленно оператор"

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Требуется "Удаленно оператор"

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:47

Требуется "Удаленно оператор"
Необходимо звонить и отвечать на звонки через компьютер, по гарнитуре
Возможность работать из дома
Так же возможность работать по удобному графику работы: 4 часа в день, либо полный рабочий день 8 часов
Оплата сдельно-премиальная (день/неделя/месяц)
Без опыта работы
Образование: Среднее
Возможность карьерного роста
Необходимое программное обеспечение вам предоставит компания
Что требуется от вас: желание зарабатывать, компьютер, гарнитура
Телефон: +79222093052
Email: mastercreative@yandex.ru
Компания: МЛПК
Ссылка на вакансии компании: http://доходное-дело.рф/job.php
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