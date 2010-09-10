Грузоперевозки

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Грузоперевозки

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:30

Нужно было перевести груз из Орла в Рязань. Местные по рекомендовали транспортную компанияю ТК "Логистика Черноземья" : http://orel.tk-chernozem.ru/ как надежную, и которая уже давно занимается грузоперевозками. Заключили договор, все чин -чинарем. Доставили груз в срок, без приключений в целости и сохранности.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость