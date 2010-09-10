Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Нужно было перевести груз из Орла в Рязань. Местные по рекомендовали транспортную компанияю ТК "Логистика Черноземья" : http://orel.tk-chernozem.ru/ как надежную, и которая уже давно занимается грузоперевозками. Заключили договор, все чин -чинарем. Доставили груз в срок, без приключений в целости и сохранности.
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