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vorog58 Гость RZN.info Сообщения: 41 Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18 Грузоперевозки Цитата Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:30 Нужно было перевести груз из Орла в Рязань. Местные по рекомендовали транспортную компанияю ТК "Логистика Черноземья" : http://orel.tk-chernozem.ru/ как надежную, и которая уже давно занимается грузоперевозками. Заключили договор, все чин -чинарем. Доставили груз в срок, без приключений в целости и сохранности. Вернуться к началу

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