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vorog58 Гость RZN.info Сообщения: 51 Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18 Грузоперевозки Цитата Сообщение vorog58 » 23 июн 2018, 10:30 Нужно было перевести груз из Орла в Рязань. Местные по рекомендовали транспортную компанияю ТК "Логистика Черноземья" : http://orel.tk-chernozem.ru/ как надежную, и которая уже давно занимается грузоперевозками. Заключили договор, все чин -чинарем. Доставили груз в срок, без приключений в целости и сохранности. Вернуться к началу

vorog58 Гость RZN.info Сообщения: 51 Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18 Re: Грузоперевозки Цитата Сообщение vorog58 » Сегодня, 17:08 В продолжение начатой темы. Наша компания обширно работает и с зарубежными партнерами. И потому прибегаем к услугам и логистическим компаниям , на пример очень тесно сотрудничаем с Профи Карго Сервис: https://proficargo.com.ua/ которая оказывает логистические услуги на самом высоком уровне. На протяжении всего времени , ни разу не подвела. Вернуться к началу

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