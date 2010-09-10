ООО "Октябрьское молоко", вахта 15/15, Москва
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ООО "Октябрьское молоко", вахта 15/15, Москва
ООО "Октябрьское молоко" (Молочная кухня "Октябрьская") приглашает на вахту:
Продавец-кассир
Обязанности: продажа молока, молочных продуктов и кулинарии, получение, сдача и выкладка товара, работа на кассе. Место работы - торговые точки в Москве и Московской области. График работы - вахта, 15/15. Предоставляется проживание и питание на территории предприятия в г. Троицк, МО, обучение. Заработная плата от 1750 руб/день + процент с выручки, выплачивается ежедневно. Рассматриваются кандидаты из других городов. Требования: Личная медицинская книжка, опыт работы не менее 2 лет продаж молочных товаров.
тел. 89851452885
почта: okmoloko@bk.ru
сайт: okmilk.ru
Продавец-кассир
Обязанности: продажа молока, молочных продуктов и кулинарии, получение, сдача и выкладка товара, работа на кассе. Место работы - торговые точки в Москве и Московской области. График работы - вахта, 15/15. Предоставляется проживание и питание на территории предприятия в г. Троицк, МО, обучение. Заработная плата от 1750 руб/день + процент с выручки, выплачивается ежедневно. Рассматриваются кандидаты из других городов. Требования: Личная медицинская книжка, опыт работы не менее 2 лет продаж молочных товаров.
тел. 89851452885
почта: okmoloko@bk.ru
сайт: okmilk.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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