Сообщение okmoloko » 13 ноя 2018, 09:44

Уважаемые кандидаты! Для более удобного Вашего общения с нами, своевременного и точного рассмотрения информации, звоните пожалуйста не из шумного места (метро, улица) и проверьте пожалуйста качество связи.