Сообщение okmoloko » 06 дек 2019, 11:49

Уважаемые кандидаты! Если Вы договорились с нами о Вашем приезде к нам, будьте добры, обязательно уведомляйте нас о Ваших изменившихся планах! Если не собираетесь к нам приезжать или не уверены в выборе нас в качестве работодателя, не стоит договариваться о приезде! Кандидатам, договорившимся о приезде, но не приехавшим в назначенный день, мы будем вынуждены отказать в трудоустройстве навсегда.