Дерматит у ребенка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Дерматит у ребенка
Жена ходила к педиатру с ребенком, тот отмахнулся, сказал перерастет и все пройдет само. Как бы не особо большие коросточки, но он их чешет и как-то боязно, вдруг инфекцию занесет. Было у кого у ребенка такое?
Re: Дерматит у ребенка
Да правильно педиатр сказал, обычно у детей это проходит само, но очень странно, что никакую мазь или крем не назначил, сейчас выпускают хорошие, быстро зуд снимают и заживает.
Re: Дерматит у ребенка
А какие мази можете посоветовать? Их маленьким можно вообще?
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