Дерматит у ребенка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Петька

Дерматит у ребенка

Сообщение Петька » Вчера, 02:12

Жена ходила к педиатру с ребенком, тот отмахнулся, сказал перерастет и все пройдет само. Как бы не особо большие коросточки, но он их чешет и как-то боязно, вдруг инфекцию занесет. Было у кого у ребенка такое?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Дерматит у ребенка

Сообщение Мэри » Вчера, 12:30

Да правильно педиатр сказал, обычно у детей это проходит само, но очень странно, что никакую мазь или крем не назначил, сейчас выпускают хорошие, быстро зуд снимают и заживает.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Петька

Re: Дерматит у ребенка

Сообщение Петька » Сегодня, 06:08

А какие мази можете посоветовать? Их маленьким можно вообще?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Дерматит у ребенка

Сообщение Мэри » Сегодня, 14:59

Есть крем хороший - комфодерм К, специально для детишек от 4 месяцев, привыкания не будет точно, как вы это себе представляете - типа болячки привыкнут появляться, чтобы их мазали? )) Там думаю, вреда никакого, современное средство.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Для родителей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей