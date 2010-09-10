Сообщение Петька » Вчера, 02:12

Жена ходила к педиатру с ребенком, тот отмахнулся, сказал перерастет и все пройдет само. Как бы не особо большие коросточки, но он их чешет и как-то боязно, вдруг инфекцию занесет. Было у кого у ребенка такое?