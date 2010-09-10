Дерматит у ребенка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Дерматит у ребенка
Жена ходила к педиатру с ребенком, тот отмахнулся, сказал перерастет и все пройдет само. Как бы не особо большие коросточки, но он их чешет и как-то боязно, вдруг инфекцию занесет. Было у кого у ребенка такое?
Re: Дерматит у ребенка
Да правильно педиатр сказал, обычно у детей это проходит само, но очень странно, что никакую мазь или крем не назначил, сейчас выпускают хорошие, быстро зуд снимают и заживает.
Re: Дерматит у ребенка
А какие мази можете посоветовать? Их маленьким можно вообще?
Re: Дерматит у ребенка
Есть крем хороший - комфодерм К, специально для детишек от 4 месяцев, привыкания не будет точно, как вы это себе представляете - типа болячки привыкнут появляться, чтобы их мазали? )) Там думаю, вреда никакого, современное средство.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Дерматит у ребенка
Очень странно что врач ничего не назначил. Тут в любом случае что-то для профилактики да нужно. За питанием следить это само собой, ну а мазь как ни как нужна, ну или крем какой-то. Вот даже почитала https://lecheniedetej.ru/kozha-volosy-n ... matit.html , тут тоже самое написано, что главное лечение - питание , применение комплексное терапии,крема, антисептики, мази.
Может имеет смысл вообще обратится к другому врачу? Или в частную сходить на прием.
Может имеет смысл вообще обратится к другому врачу? Или в частную сходить на прием.
Re: Дерматит у ребенка
лечить нужно
Re: Дерматит у ребенка
Такое может быть и от неправильного детского питания. У нас была похожая аллергия у ребенка на первых месяцах, нам тогда врач посоветовал перейти на нутрилон. И это помогло, все симптомы пропали и ребенок начал нормально себя чувствовать. Перестал ночами капризничать.
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