Дерматит у ребенка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Дерматит у ребенка

Сообщение Петька » 26 июн 2018, 02:12

Жена ходила к педиатру с ребенком, тот отмахнулся, сказал перерастет и все пройдет само. Как бы не особо большие коросточки, но он их чешет и как-то боязно, вдруг инфекцию занесет. Было у кого у ребенка такое?
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Дерматит у ребенка

Сообщение Мэри » 26 июн 2018, 12:30

Да правильно педиатр сказал, обычно у детей это проходит само, но очень странно, что никакую мазь или крем не назначил, сейчас выпускают хорошие, быстро зуд снимают и заживает.
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Дерматит у ребенка

Сообщение Петька » 27 июн 2018, 06:08

А какие мази можете посоветовать? Их маленьким можно вообще?
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Дерматит у ребенка

Сообщение Мэри » 27 июн 2018, 14:59

Есть крем хороший - комфодерм К, специально для детишек от 4 месяцев, привыкания не будет точно, как вы это себе представляете - типа болячки привыкнут появляться, чтобы их мазали? )) Там думаю, вреда никакого, современное средство.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Дерматит у ребенка

Сообщение Надежда 79 » 18 июл 2018, 08:52

Очень странно что врач ничего не назначил. Тут в любом случае что-то для профилактики да нужно. За питанием следить это само собой, ну а мазь как ни как нужна, ну или крем какой-то. Вот даже почитала https://lecheniedetej.ru/kozha-volosy-n ... matit.html , тут тоже самое написано, что главное лечение - питание , применение комплексное терапии,крема, антисептики, мази.
Может имеет смысл вообще обратится к другому врачу? Или в частную сходить на прием.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Дерматит у ребенка

Сообщение diaan » 10 сен 2018, 12:14

лечить нужно
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Дерматит у ребенка

Сообщение diaan » Сегодня, 13:56

Такое может быть и от неправильного детского питания. У нас была похожая аллергия у ребенка на первых месяцах, нам тогда врач посоветовал перейти на нутрилон. И это помогло, все симптомы пропали и ребенок начал нормально себя чувствовать. Перестал ночами капризничать.
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