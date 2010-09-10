Обжалование приговора
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Обжалование приговора
Была такая ситуация. Ехал на своей машине, подружка была навеселе. И попросила по рулить. Дал на свою голову. Ту гаишники наехали, остановили. Ну естественно Освидетельствование Суд, меня и ее лишают прав. Но обратилась в эту юридическую консультацию: http://onlinejurist.net/znat-ob-obzhalovanii-prigovora/ где мне помогли обжаловать приговор, и в конечном итоге отделалась штрафом
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