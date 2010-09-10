Обжалование приговора

Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Обжалование приговора

Сообщение vorog58 » Сегодня, 18:36

Была такая ситуация. Ехал на своей машине, подружка была навеселе. И попросила по рулить. Дал на свою голову. Ту гаишники наехали, остановили. Ну естественно Освидетельствование Суд, меня и ее лишают прав. Но обратилась в эту юридическую консультацию: http://onlinejurist.net/znat-ob-obzhalovanii-prigovora/ где мне помогли обжаловать приговор, и в конечном итоге отделалась штрафом
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Горячие обсуждения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей