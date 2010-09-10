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vorog58 Гость RZN.info Сообщения: 43 Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18 ЛАЙФХАК! ОСАГО дорожает, а я купил полис за 1850 руб Цитата Сообщение vorog58 » Сегодня, 18:51

Недавно заказал полис осаго на свой авто, обошелся в сущие копейки - 1850 руб. Сервис реально работает, полис сделали за 1 час!



Делюсь с вами своей радостью и письмом от страхового брокера:



Скоро заканчивается ОСАГО, но нет денег и времени?



Мы предлагаем фиксированную стоимость полисов ОСАГО:

- 1600 руб - за МОТО полис ОСАГО

- 1850 руб - за полис с ограниченным кол-вом водителей

- 2550 руб - за полис без ограничений



Данные цены актуальны для абсолютно любых автомобилей, да, и на Mercedes, Landrover, Infinity, Lexus и пр. марки, с любым кол-вом лошадиных сил- 200, 300, даже 500 л.с.!



Полисы всегда в наличии и действительны на территории всй РФ!

Все полисы находятся в базе РСА!

Сотрудники ДПС видят полисы в базах!

Возможно оформление автомобилей с иностранными номерами, а также, иностранными гражданами!



подробней: Всем привет!Недавно заказал полис осаго на свой авто, обошелся в сущие копейки - 1850 руб. Сервис реально работает, полис сделали за 1 час!Делюсь с вами своей радостью и письмом от страхового брокера:Скоро заканчивается ОСАГО, но нет денег и времени?Мы предлагаем фиксированную стоимость полисов ОСАГО:- 1600 руб - за МОТО полис ОСАГО- 1850 руб - за полис с ограниченным кол-вом водителей- 2550 руб - за полис без ограниченийДанные цены актуальны для абсолютно любых автомобилей, да, и на Mercedes, Landrover, Infinity, Lexus и пр. марки, с любым кол-вом лошадиных сил- 200, 300, даже 500 л.с.!Полисы всегда в наличии и действительны на территории всй РФ!Все полисы находятся в базе РСА!Сотрудники ДПС видят полисы в базах!Возможно оформление автомобилей с иностранными номерами, а также, иностранными гражданами!подробней: http://viposago.ru Вернуться к началу

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