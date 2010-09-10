ЛАЙФХАК! ОСАГО дорожает, а я купил полис за 1850 руб
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
ЛАЙФХАК! ОСАГО дорожает, а я купил полис за 1850 руб
Всем привет!
Недавно заказал полис осаго на свой авто, обошелся в сущие копейки - 1850 руб. Сервис реально работает, полис сделали за 1 час!
Делюсь с вами своей радостью и письмом от страхового брокера:
Скоро заканчивается ОСАГО, но нет денег и времени?
Мы предлагаем фиксированную стоимость полисов ОСАГО:
- 1600 руб - за МОТО полис ОСАГО
- 1850 руб - за полис с ограниченным кол-вом водителей
- 2550 руб - за полис без ограничений
Данные цены актуальны для абсолютно любых автомобилей, да, и на Mercedes, Landrover, Infinity, Lexus и пр. марки, с любым кол-вом лошадиных сил- 200, 300, даже 500 л.с.!
Полисы всегда в наличии и действительны на территории всй РФ!
Все полисы находятся в базе РСА!
Сотрудники ДПС видят полисы в базах!
Возможно оформление автомобилей с иностранными номерами, а также, иностранными гражданами!
подробней: http://viposago.ru
Недавно заказал полис осаго на свой авто, обошелся в сущие копейки - 1850 руб. Сервис реально работает, полис сделали за 1 час!
Делюсь с вами своей радостью и письмом от страхового брокера:
Скоро заканчивается ОСАГО, но нет денег и времени?
Мы предлагаем фиксированную стоимость полисов ОСАГО:
- 1600 руб - за МОТО полис ОСАГО
- 1850 руб - за полис с ограниченным кол-вом водителей
- 2550 руб - за полис без ограничений
Данные цены актуальны для абсолютно любых автомобилей, да, и на Mercedes, Landrover, Infinity, Lexus и пр. марки, с любым кол-вом лошадиных сил- 200, 300, даже 500 л.с.!
Полисы всегда в наличии и действительны на территории всй РФ!
Все полисы находятся в базе РСА!
Сотрудники ДПС видят полисы в базах!
Возможно оформление автомобилей с иностранными номерами, а также, иностранными гражданами!
подробней: http://viposago.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей