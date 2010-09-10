ЛАЙФХАК! ОСАГО дорожает, а я купил полис за 1850 руб

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

ЛАЙФХАК! ОСАГО дорожает, а я купил полис за 1850 руб

Сообщение vorog58 » Сегодня, 18:51

Всем привет!
Недавно заказал полис осаго на свой авто, обошелся в сущие копейки - 1850 руб. Сервис реально работает, полис сделали за 1 час!

Делюсь с вами своей радостью и письмом от страхового брокера:

Скоро заканчивается ОСАГО, но нет денег и времени?

Мы предлагаем фиксированную стоимость полисов ОСАГО:
- 1600 руб - за МОТО полис ОСАГО
- 1850 руб - за полис с ограниченным кол-вом водителей
- 2550 руб - за полис без ограничений

Данные цены актуальны для абсолютно любых автомобилей, да, и на Mercedes, Landrover, Infinity, Lexus и пр. марки, с любым кол-вом лошадиных сил- 200, 300, даже 500 л.с.!

Полисы всегда в наличии и действительны на территории всй РФ!
Все полисы находятся в базе РСА!
Сотрудники ДПС видят полисы в базах!
Возможно оформление автомобилей с иностранными номерами, а также, иностранными гражданами!

подробней: http://viposago.ru
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