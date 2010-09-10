Сообщение ivanes » Сегодня, 18:40

Сейчас государства Прибалтики,Польши,Украина сносят памятники погибшим солдатам Красной Армии СССР.

Ни одно государство СНГ не выступило с осуждением. В ВОВ участвовали и гибли граждане СССР многих национальностей. Им не нужна память своих соотечественников?Или главам государств стало нормой безразличие ко всему происходящему? Скоро наступят более значимые проблемы

А.Лукашенко,президент Республики Белорусь,высказался ,что России приватизирует Победу. А что белорусы не погибли при освобождении Прибалтики,Польши,Украины? Участвовали,но Президент не осудил действия тех,кто с носит памятники под лозунгом "декоммунизации". Какая декоммунизации за счет погибших.

Содружество Независимых Государств утрачивает свою значимость на мировой арене по мелочам и крупным международным проблемам.

Даже Союзное Государство Россия +Белорусь своими действия как союзника в союзном государстве.

Может быть настала пора разбежаться от СНГ?в Таможенном Союзе более все понятно. Единые нормативы.требования.

Экономика впереди политики . Но и тут бывают сбои.