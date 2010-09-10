какой выбрать

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

какой выбрать

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 11:59

автолюбители или просто те, кто старается в своём автомобиле наладить порядок....)нужна помощь. суть не сложна, а, напротив, проста:купить органайзер на сиденье автомобиля старается каждый уважающий себя водитель, но вот как именно определиться, как именно понять, что, к примеру, тебе этот органайзер подходит, а этот нет? разве только по размеру сиденья или есть ещё какие параметры?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей