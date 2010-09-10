какой выбрать
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
какой выбрать
автолюбители или просто те, кто старается в своём автомобиле наладить порядок....)нужна помощь. суть не сложна, а, напротив, проста:купить органайзер на сиденье автомобиля старается каждый уважающий себя водитель, но вот как именно определиться, как именно понять, что, к примеру, тебе этот органайзер подходит, а этот нет? разве только по размеру сиденья или есть ещё какие параметры?
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