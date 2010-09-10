Сообщение Fillana » Сегодня, 17:39

Ну смотря о каких заработках речь. Если речь о казино или о букмекерах, например, то это точно сплошное разводилово чтобы денег выманить у людей. Но ведь наверняка есть и другие варианты заработка? Честные?