Сообщение Пантерка » 13 апр 2021, 20:02

Это все звучит только легко и просто, а на деле получается, что для того, чтобы размещать рекламу на своем сайте сперва нужно очень прилично в него вложить. Потому что пока сайт не раскручен, он вообще никому не нужен