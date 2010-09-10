Торт на юбилей дочке, Москва
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Торт на юбилей дочке, Москва
23-го июля у дочки день рождения, 10 лет, с каким рисунком лучше подарить торт и где лучше заказывать, в кондитерской или у частного кондитера? По запросу детские торты на заказ первая попавшаяся https://www.torty.biz/detskie_torty/ и страничка частного кондитера в инсте Ирина Авдонина, какие по ним можете дать отзывы или предложить свои, проверенные варианты? Какой срок занимает готовка торта, за сколько дней заранее нужно заказывать?
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