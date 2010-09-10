Незапланированная беременность
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Незапланированная беременность
Девочки ХЕЛП!
Столкнулась с такой проблемой - как незапланированная беременность. Подскажите хорошо врача и что вообще известно с абортами, какой лучше, делать ли его вообще и цены?
Столкнулась с такой проблемой - как незапланированная беременность. Подскажите хорошо врача и что вообще известно с абортами, какой лучше, делать ли его вообще и цены?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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