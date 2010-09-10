Незапланированная беременность
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Незапланированная беременность
Девочки ХЕЛП!
Столкнулась с такой проблемой - как незапланированная беременность. Подскажите хорошо врача и что вообще известно с абортами, какой лучше, делать ли его вообще и цены?
Столкнулась с такой проблемой - как незапланированная беременность. Подскажите хорошо врача и что вообще известно с абортами, какой лучше, делать ли его вообще и цены?
Re: Незапланированная беременность
Не понимаю, как может быть незаплонированная беременность.Аборт сделать легко , а подумала о последствиях , какие могут быть?
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя