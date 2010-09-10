Незапланированная беременность
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Незапланированная беременность
Девочки ХЕЛП!
Столкнулась с такой проблемой - как незапланированная беременность. Подскажите хорошо врача и что вообще известно с абортами, какой лучше, делать ли его вообще и цены?
Столкнулась с такой проблемой - как незапланированная беременность. Подскажите хорошо врача и что вообще известно с абортами, какой лучше, делать ли его вообще и цены?
Re: Незапланированная беременность
Не понимаю, как может быть незаплонированная беременность.Аборт сделать легко , а подумала о последствиях , какие могут быть?
Re: Незапланированная беременность
Последствия после аборта не предсказуемые. Можно на всегда лишится спосбнасти рожать. Стоит ли это делать
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Незапланированная беременность
Да, когда не хочешь беременности, то лучше предохраняться....Конечно, все мы люди и иной раз просто забываем про ОК, надеясь, что партнёр чётко контролирует себя и ППА zaberemenet-esli-konchaut-na.ru будет безопасным.
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