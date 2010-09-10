Сообщение sasha@vera » 22 окт 2018, 18:55

Да, когда не хочешь беременности, то лучше предохраняться....Конечно, все мы люди и иной раз просто забываем про ОК, надеясь, что партнёр чётко контролирует себя и ППА zaberemenet-esli-konchaut-na.ru будет безопасным.