Незапланированная беременность

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Незапланированная беременность

Сообщение Hijid » 11 июл 2018, 16:14

Девочки ХЕЛП!
Столкнулась с такой проблемой - как незапланированная беременность. Подскажите хорошо врача и что вообще известно с абортами, какой лучше, делать ли его вообще и цены?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Незапланированная беременность

Сообщение vorog58 » 12 авг 2018, 09:17

Не понимаю, как может быть незаплонированная беременность.Аборт сделать легко , а подумала о последствиях , какие могут быть?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Незапланированная беременность

Сообщение inna8585v » 18 окт 2018, 09:14

Последствия после аборта не предсказуемые. Можно на всегда лишится спосбнасти рожать. Стоит ли это делать
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Незапланированная беременность

Сообщение sasha@vera » 22 окт 2018, 18:55

Да, когда не хочешь беременности, то лучше предохраняться....Конечно, все мы люди и иной раз просто забываем про ОК, надеясь, что партнёр чётко контролирует себя и ППА zaberemenet-esli-konchaut-na.ru будет безопасным.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Незапланированная беременность

Сообщение inna8585v » Сегодня, 18:02

Я бы лично бы обратилась к хорошему психологу , перед тем как сделать не обдуманный шаг , а потом жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Лично у меня была схожая проблема , и по совету подруги обратилась к психологу к Мари Сигал Вот ее личный сайт психолога : http://maria-sigal.ru/ Где можешь записаться на прием
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