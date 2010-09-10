Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Собираюсь в дорогу, проездом буду в Пушкино. Посоветуйте где можно пообедать вкусно и не очень дорого.
Re: Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Видела по дороге кафе Помпончик. Именно туда не заезжала, но в районе Московской области была. И не раз. Понравился уровень, чистота. И что некоторые блюда готовятся после заказа.
Re: Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Ложкина, тоже были там, все чистенько, есть бесплатный вайфай.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя