Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Собираюсь в дорогу, проездом буду в Пушкино. Посоветуйте где можно пообедать вкусно и не очень дорого.
Re: Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Видела по дороге кафе Помпончик. Именно туда не заезжала, но в районе Московской области была. И не раз. Понравился уровень, чистота. И что некоторые блюда готовятся после заказа.
Re: Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Ложкина, тоже были там, все чистенько, есть бесплатный вайфай.
Re: Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.
Мне у них нравятся чебуреки. Иногда покупаю в других местах пересохшие, с неприятным привкусом. Вплоть до изжоги. А у них всегда свежее и сочное. Может это далеко и не полезно, но ВКУСНО. Но есть в Помпончике и полезное питание. Нормальный выбор.
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