Сообщение Ложкина » Сегодня, 19:08

Мне у них нравятся чебуреки. Иногда покупаю в других местах пересохшие, с неприятным привкусом. Вплоть до изжоги. А у них всегда свежее и сочное. Может это далеко и не полезно, но ВКУСНО. Но есть в Помпончике и полезное питание. Нормальный выбор.