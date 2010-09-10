Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.

Сообщение sol » 11 июл 2018, 20:34

Собираюсь в дорогу, проездом буду в Пушкино. Посоветуйте где можно пообедать вкусно и не очень дорого.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.

Сообщение Ложкина » Сегодня, 10:28

Видела по дороге кафе Помпончик. Именно туда не заезжала, но в районе Московской области была. И не раз. Понравился уровень, чистота. И что некоторые блюда готовятся после заказа.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.

Сообщение Мэри » Сегодня, 12:01

Ложкина, тоже были там, все чистенько, есть бесплатный вайфай.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Кафе придорожные, съесть и остаться в живых.

Сообщение Ложкина » Сегодня, 19:08

Мне у них нравятся чебуреки. Иногда покупаю в других местах пересохшие, с неприятным привкусом. Вплоть до изжоги. А у них всегда свежее и сочное. Может это далеко и не полезно, но ВКУСНО. Но есть в Помпончике и полезное питание. Нормальный выбор.
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