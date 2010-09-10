Сообщение disman3 » 18 июл 2018, 12:02

Cколько стоит Е=МС2.

занималось это лицо ни чего не стоящим делом,

он своей учёностью и славой не заработал ни гроша,

Кто же сегодня управляет обществами, какие лидерские качества для этого надо иметь?

. Например,

кому принадлежит всё и вся, откуда последует вывод кто и на основе каких принципов управляет страной, за какие такие дела политикам и "бизнесменам" подобные блага.

-СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ УЧЁНЫХ-

1.

2.

3.

4.

Экспериментаторы и изобретатели, наблюдатели и естествоведы

5.

Рационализаторы

Фундаменталисты и теоретики

Почему самые умные люди планеты ни как не защищены и не получают прибылей от своей деятельности?

кто боится гениев и всеми способами обезличивает, ослабляет, лишает экономической свободы и соответственно и политической силы?

фундаментальные исследования, определяющие своим существованием все нижние учёные ступени и систему образования в целом (см.схему иерархии выше),

знания попросту воруются третьими странами или же конкретными людьми в форме преподавания в учебных заведениях.

. Например,

. Например,

далеко не глупого окружения.

ввести повсеместно обязательную оценку социальной значимости на основе открыто публикуемого и все доступного тестирования уровня знаний на каждогодних переэкзаменовках с подтверждением квалификации и соответствующего ежемесячного материального вознаграждения - зарплаты служащих,

. Например,

. Например,

. Например,

. Например,

. Например,

. Кто этот человек и почему он так известен? Можно было бы начать с того, чтоно почему-то в кадрах кинохроники все известные политики рядом. Гордиться или проклинать, радоваться или делать безразличный вид тем, чтоа всё что имел ему дали?!. Можно было бы сделать исторический ракурс в древние времена с религией и королями, когда бредни наяву одних лиц прикрывали жажду власти и денег "избранных богом". Естественно что всех учёных, которые своими изобретениями подрывали подобное объяснение устройства мира жестоко карали за ерничество. Тех же кто казалось бы ни чем не мешал церкви и политикам точно так же уничтожали по причине боязни способностей умных людей логически просто объяснять окружающий мир вместо апелляций к высшему разуму и чувствам. Самые бесхитростные и ни на что не претендующие и то слишком выгодно отличались от властей, поэтому и умирали в полной нищете и изоляции. Всё изложенное казалось бы давно прошло и ни кому не интересно, но это не так. Церкви отделены от государственного управления, а сословия канули в небытие.Может быть это самые умные и дальновидные, способные по неполным данным сделать верный вывод, предугадать что-либо?можно попытаться определить принадлежность любого большого коттеджа или же дорогостоящего лимузина к любой из социальной или же профессиональной категории по выбору случайных людей с улицы. Или же, смеха ради, "умного" и "супер научного" социологического опроса - детища ФСБ и ЦРУ. Выяснится точно в цифрахДетский уровень знаний. Изучаются названия тех или иных предметов, термины.Школьный уровень знаний. Производятся какие-то несложные действия с изученными предметами. На уроках литературы с той или иной иерархией термины объединяют в целостное повествование, а математика служит для составления уравнений. География выстраивает названия в цепочки, а химия объединяет и разъединяет всё на части.ВУЗовский уровень знаний. На основе полученных прежде знаний необходимо скомпоновать сложно составные объекты и понять что из этого выйдет.Начальный уровень способностей учёного.пытаются заметить какие-либо закономерности в объединении или же разбирательстве тех или иных объектов, создание или открытие чего-то нового. Закономерности называются формулами, а изобретение или открытие получает именное название по желанию правообладателя или в его честь - изобретение защищается патентом и внесением в каталоги.Средний уровень учёного.снижают издержки объединения или разобщения сложно составных объектов. Подобные знания обычно носят секретный характер и так же защищаются патентом на производство и именным названием, формулами. Если отсутствует научное обоснование, то уровень учёного понижается на ступень.6. Высший уровень учёного.на основе логики и здравого смысла создают абсолютно новое, обоснование чего опирается на графики и формулы, таблицы и схемы - нуждается в подтверждении несложным и все убедительным экспериментом или же обычным наблюдением, в исключительных случаях неоспоримыми статистическими данными. Ни как не защищены ни в праве на именное название, ни на выдачу какого-то патента или же получение прибылей.. В связи с изложенным возникает ряд закономерных вопросов.Разве должны они трудиться исходя из чувства благотворительности? Чьи же это шизофренические выдумки,Может быть лидерство разума и логики самых умных людей планеты искусственным образом подменяется силой и быстротой мускулов или же даже объёмами талии и бёдер с миллионными гонорарами? Кто и зачем это ввел по всему миру? Кто так боится правды что уничтожает истинных лидеров людей тем или иным способом, подменяя совершенство разума совершенствованием тела, как это естественно только у животных?. Начать можно с того, что напроисходит затрата средств общества и времени частных лиц - гениев. Далее подобныедеятельность всех престижных ВУЗов с их самыми передовыми знаниями и сбором средств с учащихся носит исключительно противозаконный характер, как впрочем и любой начальной государственной школы, где преподаются графики и формулы фундаменталистов.. Как же оценить стоимость времени и талант гения, если ему для открытия нужен лишь листок бумаги и карандаш? Необходимо громогласно предложить всей полиции и ФСБ России под руководством министров и президента в их законный выходной создать несколько графиков и формул в области необходимой им в повседневности психологии, которые стали бы обязательны для обучения студентов в Гарварде или Оксфорде. Это послужит хорошим уроком для понимания сотрудниками силовых ведомств собственной социальной и материальной значимости - невозможность замены одного учёного несколькими миллионами "супер крутых и умных мужиков" с оценкой стоимости труда гения выше всех совместных действий в долларовом исчислении. А как будет звучать положительный результат подобного эксперимента где-то в Гарварде или Оксфорде на экзаменах!? "Пятый закон мусоров России не знаешь? Отчислен!". Жить и работать, э-э-э любить баб только так как это указывают очень умные люди из Кремля - и без никаких. Если же кто-то захочет иного, то станет извращенцем и преступником в любой точке планеты.на основе неудачных попыток замены одного учёного совместными действиями самых борзых категорий граждан России можно будет узнать не принадлежат ли они к явным противникам рыночной экономики. Ведь проводимая президентом политика с благоденствием так называемых "бизнесменов" - спекулянтов и торгашей над всеми остальными категориями работающих граждан, даёт право крупному учёному надеяться на несколько миллиардов долларов в месяц в виде зарплаты.. От всерьёз "брошенной перчатки" стоит перейти к причинам яростной ненависти к фундаменталистам. Из-за существования множества наук учёные нижних ступеней известны лишь малому числу людей, поэтому ни как не мешают политикам своей бесспорной славой. В своём большинстве все они связанны тем или иным образом с производством, т.е. имеют какой-то материальный интерес и лоббируют лишь его. Те же кто занимается фундаментальными исследованиями известны всему миру. Их невозможно контролировать ни внутри страны, ни в зарубежной деятельности, что более всего пугает многочисленную "демократию" выборов за деньги и спонсирующих это "бизнесменов".. По причине новизны своих открытий фундаменталисты мало связанны с нижними ступенями, что позволяет проводить любые инсинуации по поводу их личных качеств или же способности к руководству. Так называемым "политикам" стоит лишь побеспокоиться о ближайшем круге лиц, и тогда можно и далее за деньги лоббировать интересы наживающихся на народе и нестабильностях торгашей. Как же это осуществляется и есть ли какой-то выход?. Не нужно удивляться, если замечаете что происходит значительное и постепенное материальное поднятие всей дальней родни в виде зависимого от других "бизнеса" с обязательным уничтожением тем или иным способом прямых наследников - спиваются или кончают с собой. Близкие друзья в это время "делают" хорошую карьеру на государственной службе. Этими способами как изолируется сам "подопечный", так и молчат или говорят неправду об учёном все хорошо знающие его люди. Даже независимый журналист становится не способен собрать достоверные сведения о личности гения и его жизни, воззрениях - всё диктуется какими-то нужным установками "успешливого" и. Если учёный пытается выйти на других, себе подобных людей, то это пресекается искусственным способом. При помощи финансирования создаются вокруг учёного массовки из "ни чем не хуже" людей с теми же амбициями и задачей. Напоминают напарников напёрсточника, которые залихватски ставят крупные деньги и проиграв не ропщут на "судьбу". Изо дня в день они ходят на работу и живут в нищете, "самоотверженно делая науку" как бы ради будущих поколений или же героически защищая интересы Родины от врага. Хорошим примером может служить американский кинематограф и последний фильм "Человек невидимка".. Как же уничтожить преступную клику "демократии" по всему миру, либо в отдельном государстве. Поскольку так называемые "бизнесмены" в основе своего благоденствия опираются на покупаемых ими же политиков, законотворчеством которых приводится в действие весь государственный аппарат, то необходимо разрушить иерархию подобной кодлы. Еслито на самый верх будут подниматься лишь умнейшие. В условиях жёсткой конкуренции и открытости они не только "потопят" любого из продажных политиков, но и сами захотят улучшать и оптимизировать то, чем всю свою жизнь так упорно занимались и достигли значительных высот, т.е. по сути превратятся в средних учёных и политиков.на всх без исключения ответственных должностях государственной и частных служб, где действия сопряжены с жизнью и здоровьем граждан, большими материальными ценностями, ежегодно или же с большей или даже и меньшей периодичностью проводится обязательная открытая переаттестация и переподготовка, зачётные тренировки: врачи, инкассаторы, операторы ЖКХ или пилоты. Даже не имеет смысла упоминать, что неграмотные действия высших должностных лиц и политиканов могут приводить к существенно большим потерям.. После смерти учёного его предшествующие требования платы за изобретённые им формулы и алгоритмы должны быть законодательно увеличены более чем в три раза, если иное не оговорено в завещании. Почему же это необходимо сделать как можно быстрее? Покончившие или же бесследно исчезнувшие изобретатель шприца или дизеля могли бы ответить, но их нет. Остаётся вспомнить о ныне здравствующем нищем изобретателе модели ДНК, который ни на что не претендует и тихо занимается своим любимым делом - поэтому, надо думать, и здравствует.так называемые составители учебников чуть ли не каждый год переделывая всё с учётом новых знаний не только не платят патентных отчислений за изобретённые учёными формулы, но и передают их в библиотеки. Таким образом обкрадывают даже и незначительных творческих работников, хотя учёт числа раз затребований на выдачу книг и журналов не представляет проблем.за имя и фото учёного необходимо платить мзду после соответствующую согласования с родственниками: в школьном ли классе висит фото или же это наименование ледокола, торговая марка или название новомодного автомобиля - за всё необходимо раскошелиться так называемым "бизнесменам" и жаждущему дать всем бесплатное образование 11 классов, включая "не совсем психически адекватных" учащихся, "доброе государство".. Завершая тему можно резюмировать, что в России "гений всех времён и народов", заслуги которого признавали даже "враги", небезызвестный Березовский ходил до самой своей гибели в академиках. Ныне же руководящая и распределяющая деньги на исследования подобная актёрская роль может присуждаться вообще человеку без учёных степеней или даже высшего образования. Таким образом так называемые "политики" обезличивают и уничтожают науку и фундаменталистов, ставя над ними своих начальников и не скрывая при этом презрительного отношения.можно запросто узнать сколько графиков и формул, изобретённых академиками и профессурой России, считаются обязательными для обучения в ведущих зарубежных ВУЗах. Учтя же гонорары за патенты можно смело и прилюдно отвешивать пинка и говорить об отсутствии принадлежности к учёному миру - мошенничестве. Нет и миллиона, а доктор наук - это невозможно!ни какое звание или наличие государственных наград не поможет учёному в его карьере, как и цитируемость в Интернет. Не придаёт важности и число КОРОЛЕВКИХ институтов, куда почётным членом экстерном зачислили "героя". Лишь миллиарды долларов могут указать на количество изобретённых и повсеместно востребованных ВУЗами мира формул - всемирная слава и уважаемое имя, круче даже чем у спортсмена или же модели из Плейбола.. Если хотя бы один нищенский доллар взыскивался с ученика школы за Е=МС2, что по силам любой стране мира даже если таковых за всё время учёбы и наберётся хоть тысяча, то сей субъект был бы мультимиллиардером. Мог бы не кривляться и не валять дурака, с каменным лицом пожимая руку дегенеративным политикам и братаясь с под стать им народными низами.