Сколько стоит Е=МС2.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
12 сообщений • Страница 1 из 1
Сколько стоит Е=МС2.
Cколько стоит Е=МС2.
. Кто этот человек и почему он так известен? Можно было бы начать с того, что занималось это лицо ни чего не стоящим делом, но почему-то в кадрах кинохроники все известные политики рядом. Гордиться или проклинать, радоваться или делать безразличный вид тем, что он своей учёностью и славой не заработал ни гроша, а всё что имел ему дали?!
. Можно было бы сделать исторический ракурс в древние времена с религией и королями, когда бредни наяву одних лиц прикрывали жажду власти и денег "избранных богом". Естественно что всех учёных, которые своими изобретениями подрывали подобное объяснение устройства мира жестоко карали за ерничество. Тех же кто казалось бы ни чем не мешал церкви и политикам точно так же уничтожали по причине боязни способностей умных людей логически просто объяснять окружающий мир вместо апелляций к высшему разуму и чувствам. Самые бесхитростные и ни на что не претендующие и то слишком выгодно отличались от властей, поэтому и умирали в полной нищете и изоляции. Всё изложенное казалось бы давно прошло и ни кому не интересно, но это не так. Церкви отделены от государственного управления, а сословия канули в небытие. Кто же сегодня управляет обществами, какие лидерские качества для этого надо иметь? Может быть это самые умные и дальновидные, способные по неполным данным сделать верный вывод, предугадать что-либо?
. Например, можно попытаться определить принадлежность любого большого коттеджа или же дорогостоящего лимузина к любой из социальной или же профессиональной категории по выбору случайных людей с улицы. Или же, смеха ради, "умного" и "супер научного" социологического опроса - детища ФСБ и ЦРУ. Выяснится точно в цифрах кому принадлежит всё и вся, откуда последует вывод кто и на основе каких принципов управляет страной, за какие такие дела политикам и "бизнесменам" подобные блага.
-СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ УЧЁНЫХ-
1. Детский уровень знаний. Изучаются названия тех или иных предметов, термины.
2. Школьный уровень знаний. Производятся какие-то несложные действия с изученными предметами. На уроках литературы с той или иной иерархией термины объединяют в целостное повествование, а математика служит для составления уравнений. География выстраивает названия в цепочки, а химия объединяет и разъединяет всё на части.
3. ВУЗовский уровень знаний. На основе полученных прежде знаний необходимо скомпоновать сложно составные объекты и понять что из этого выйдет.
4. Начальный уровень способностей учёного. Экспериментаторы и изобретатели, наблюдатели и естествоведы пытаются заметить какие-либо закономерности в объединении или же разбирательстве тех или иных объектов, создание или открытие чего-то нового. Закономерности называются формулами, а изобретение или открытие получает именное название по желанию правообладателя или в его честь - изобретение защищается патентом и внесением в каталоги.
5. Средний уровень учёного. Рационализаторы снижают издержки объединения или разобщения сложно составных объектов. Подобные знания обычно носят секретный характер и так же защищаются патентом на производство и именным названием, формулами. Если отсутствует научное обоснование, то уровень учёного понижается на ступень.
6. Высший уровень учёного. Фундаменталисты и теоретики на основе логики и здравого смысла создают абсолютно новое, обоснование чего опирается на графики и формулы, таблицы и схемы - нуждается в подтверждении несложным и все убедительным экспериментом или же обычным наблюдением, в исключительных случаях неоспоримыми статистическими данными. Ни как не защищены ни в праве на именное название, ни на выдачу какого-то патента или же получение прибылей.
. В связи с изложенным возникает ряд закономерных вопросов. Почему самые умные люди планеты ни как не защищены и не получают прибылей от своей деятельности? Разве должны они трудиться исходя из чувства благотворительности? Чьи же это шизофренические выдумки, кто боится гениев и всеми способами обезличивает, ослабляет, лишает экономической свободы и соответственно и политической силы? Может быть лидерство разума и логики самых умных людей планеты искусственным образом подменяется силой и быстротой мускулов или же даже объёмами талии и бёдер с миллионными гонорарами? Кто и зачем это ввел по всему миру? Кто так боится правды что уничтожает истинных лидеров людей тем или иным способом, подменяя совершенство разума совершенствованием тела, как это естественно только у животных?
. Начать можно с того, что на фундаментальные исследования, определяющие своим существованием все нижние учёные ступени и систему образования в целом (см.схему иерархии выше), происходит затрата средств общества и времени частных лиц - гениев. Далее подобные знания попросту воруются третьими странами или же конкретными людьми в форме преподавания в учебных заведениях.
. Например, деятельность всех престижных ВУЗов с их самыми передовыми знаниями и сбором средств с учащихся носит исключительно противозаконный характер, как впрочем и любой начальной государственной школы, где преподаются графики и формулы фундаменталистов.
. Как же оценить стоимость времени и талант гения, если ему для открытия нужен лишь листок бумаги и карандаш? Необходимо громогласно предложить всей полиции и ФСБ России под руководством министров и президента в их законный выходной создать несколько графиков и формул в области необходимой им в повседневности психологии, которые стали бы обязательны для обучения студентов в Гарварде или Оксфорде. Это послужит хорошим уроком для понимания сотрудниками силовых ведомств собственной социальной и материальной значимости - невозможность замены одного учёного несколькими миллионами "супер крутых и умных мужиков" с оценкой стоимости труда гения выше всех совместных действий в долларовом исчислении. А как будет звучать положительный результат подобного эксперимента где-то в Гарварде или Оксфорде на экзаменах!? "Пятый закон мусоров России не знаешь? Отчислен!". Жить и работать, э-э-э любить баб только так как это указывают очень умные люди из Кремля - и без никаких. Если же кто-то захочет иного, то станет извращенцем и преступником в любой точке планеты.
. Например, на основе неудачных попыток замены одного учёного совместными действиями самых борзых категорий граждан России можно будет узнать не принадлежат ли они к явным противникам рыночной экономики. Ведь проводимая президентом политика с благоденствием так называемых "бизнесменов" - спекулянтов и торгашей над всеми остальными категориями работающих граждан, даёт право крупному учёному надеяться на несколько миллиардов долларов в месяц в виде зарплаты.
. От всерьёз "брошенной перчатки" стоит перейти к причинам яростной ненависти к фундаменталистам. Из-за существования множества наук учёные нижних ступеней известны лишь малому числу людей, поэтому ни как не мешают политикам своей бесспорной славой. В своём большинстве все они связанны тем или иным образом с производством, т.е. имеют какой-то материальный интерес и лоббируют лишь его. Те же кто занимается фундаментальными исследованиями известны всему миру. Их невозможно контролировать ни внутри страны, ни в зарубежной деятельности, что более всего пугает многочисленную "демократию" выборов за деньги и спонсирующих это "бизнесменов".
. По причине новизны своих открытий фундаменталисты мало связанны с нижними ступенями, что позволяет проводить любые инсинуации по поводу их личных качеств или же способности к руководству. Так называемым "политикам" стоит лишь побеспокоиться о ближайшем круге лиц, и тогда можно и далее за деньги лоббировать интересы наживающихся на народе и нестабильностях торгашей. Как же это осуществляется и есть ли какой-то выход?
. Не нужно удивляться, если замечаете что происходит значительное и постепенное материальное поднятие всей дальней родни в виде зависимого от других "бизнеса" с обязательным уничтожением тем или иным способом прямых наследников - спиваются или кончают с собой. Близкие друзья в это время "делают" хорошую карьеру на государственной службе. Этими способами как изолируется сам "подопечный", так и молчат или говорят неправду об учёном все хорошо знающие его люди. Даже независимый журналист становится не способен собрать достоверные сведения о личности гения и его жизни, воззрениях - всё диктуется какими-то нужным установками "успешливого" и далеко не глупого окружения.
. Если учёный пытается выйти на других, себе подобных людей, то это пресекается искусственным способом. При помощи финансирования создаются вокруг учёного массовки из "ни чем не хуже" людей с теми же амбициями и задачей. Напоминают напарников напёрсточника, которые залихватски ставят крупные деньги и проиграв не ропщут на "судьбу". Изо дня в день они ходят на работу и живут в нищете, "самоотверженно делая науку" как бы ради будущих поколений или же героически защищая интересы Родины от врага. Хорошим примером может служить американский кинематограф и последний фильм "Человек невидимка".
. Как же уничтожить преступную клику "демократии" по всему миру, либо в отдельном государстве. Поскольку так называемые "бизнесмены" в основе своего благоденствия опираются на покупаемых ими же политиков, законотворчеством которых приводится в действие весь государственный аппарат, то необходимо разрушить иерархию подобной кодлы. Если ввести повсеместно обязательную оценку социальной значимости на основе открыто публикуемого и все доступного тестирования уровня знаний на каждогодних переэкзаменовках с подтверждением квалификации и соответствующего ежемесячного материального вознаграждения - зарплаты служащих, то на самый верх будут подниматься лишь умнейшие. В условиях жёсткой конкуренции и открытости они не только "потопят" любого из продажных политиков, но и сами захотят улучшать и оптимизировать то, чем всю свою жизнь так упорно занимались и достигли значительных высот, т.е. по сути превратятся в средних учёных и политиков.
. Например, на всх без исключения ответственных должностях государственной и частных служб, где действия сопряжены с жизнью и здоровьем граждан, большими материальными ценностями, ежегодно или же с большей или даже и меньшей периодичностью проводится обязательная открытая переаттестация и переподготовка, зачётные тренировки: врачи, инкассаторы, операторы ЖКХ или пилоты. Даже не имеет смысла упоминать, что неграмотные действия высших должностных лиц и политиканов могут приводить к существенно большим потерям.
. После смерти учёного его предшествующие требования платы за изобретённые им формулы и алгоритмы должны быть законодательно увеличены более чем в три раза, если иное не оговорено в завещании. Почему же это необходимо сделать как можно быстрее? Покончившие или же бесследно исчезнувшие изобретатель шприца или дизеля могли бы ответить, но их нет. Остаётся вспомнить о ныне здравствующем нищем изобретателе модели ДНК, который ни на что не претендует и тихо занимается своим любимым делом - поэтому, надо думать, и здравствует.
. Например, так называемые составители учебников чуть ли не каждый год переделывая всё с учётом новых знаний не только не платят патентных отчислений за изобретённые учёными формулы, но и передают их в библиотеки. Таким образом обкрадывают даже и незначительных творческих работников, хотя учёт числа раз затребований на выдачу книг и журналов не представляет проблем.
. Например, за имя и фото учёного необходимо платить мзду после соответствующую согласования с родственниками: в школьном ли классе висит фото или же это наименование ледокола, торговая марка или название новомодного автомобиля - за всё необходимо раскошелиться так называемым "бизнесменам" и жаждущему дать всем бесплатное образование 11 классов, включая "не совсем психически адекватных" учащихся, "доброе государство".
. Завершая тему можно резюмировать, что в России "гений всех времён и народов", заслуги которого признавали даже "враги", небезызвестный Березовский ходил до самой своей гибели в академиках. Ныне же руководящая и распределяющая деньги на исследования подобная актёрская роль может присуждаться вообще человеку без учёных степеней или даже высшего образования. Таким образом так называемые "политики" обезличивают и уничтожают науку и фундаменталистов, ставя над ними своих начальников и не скрывая при этом презрительного отношения.
. Например, можно запросто узнать сколько графиков и формул, изобретённых академиками и профессурой России, считаются обязательными для обучения в ведущих зарубежных ВУЗах. Учтя же гонорары за патенты можно смело и прилюдно отвешивать пинка и говорить об отсутствии принадлежности к учёному миру - мошенничестве. Нет и миллиона, а доктор наук - это невозможно!
. Например, ни какое звание или наличие государственных наград не поможет учёному в его карьере, как и цитируемость в Интернет. Не придаёт важности и число КОРОЛЕВКИХ институтов, куда почётным членом экстерном зачислили "героя". Лишь миллиарды долларов могут указать на количество изобретённых и повсеместно востребованных ВУЗами мира формул - всемирная слава и уважаемое имя, круче даже чем у спортсмена или же модели из Плейбола.
. Если хотя бы один нищенский доллар взыскивался с ученика школы за Е=МС2, что по силам любой стране мира даже если таковых за всё время учёбы и наберётся хоть тысяча, то сей субъект был бы мультимиллиардером. Мог бы не кривляться и не валять дурака, с каменным лицом пожимая руку дегенеративным политикам и братаясь с под стать им народными низами.
. Кто этот человек и почему он так известен? Можно было бы начать с того, что занималось это лицо ни чего не стоящим делом, но почему-то в кадрах кинохроники все известные политики рядом. Гордиться или проклинать, радоваться или делать безразличный вид тем, что он своей учёностью и славой не заработал ни гроша, а всё что имел ему дали?!
. Можно было бы сделать исторический ракурс в древние времена с религией и королями, когда бредни наяву одних лиц прикрывали жажду власти и денег "избранных богом". Естественно что всех учёных, которые своими изобретениями подрывали подобное объяснение устройства мира жестоко карали за ерничество. Тех же кто казалось бы ни чем не мешал церкви и политикам точно так же уничтожали по причине боязни способностей умных людей логически просто объяснять окружающий мир вместо апелляций к высшему разуму и чувствам. Самые бесхитростные и ни на что не претендующие и то слишком выгодно отличались от властей, поэтому и умирали в полной нищете и изоляции. Всё изложенное казалось бы давно прошло и ни кому не интересно, но это не так. Церкви отделены от государственного управления, а сословия канули в небытие. Кто же сегодня управляет обществами, какие лидерские качества для этого надо иметь? Может быть это самые умные и дальновидные, способные по неполным данным сделать верный вывод, предугадать что-либо?
. Например, можно попытаться определить принадлежность любого большого коттеджа или же дорогостоящего лимузина к любой из социальной или же профессиональной категории по выбору случайных людей с улицы. Или же, смеха ради, "умного" и "супер научного" социологического опроса - детища ФСБ и ЦРУ. Выяснится точно в цифрах кому принадлежит всё и вся, откуда последует вывод кто и на основе каких принципов управляет страной, за какие такие дела политикам и "бизнесменам" подобные блага.
-СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ УЧЁНЫХ-
1. Детский уровень знаний. Изучаются названия тех или иных предметов, термины.
2. Школьный уровень знаний. Производятся какие-то несложные действия с изученными предметами. На уроках литературы с той или иной иерархией термины объединяют в целостное повествование, а математика служит для составления уравнений. География выстраивает названия в цепочки, а химия объединяет и разъединяет всё на части.
3. ВУЗовский уровень знаний. На основе полученных прежде знаний необходимо скомпоновать сложно составные объекты и понять что из этого выйдет.
4. Начальный уровень способностей учёного. Экспериментаторы и изобретатели, наблюдатели и естествоведы пытаются заметить какие-либо закономерности в объединении или же разбирательстве тех или иных объектов, создание или открытие чего-то нового. Закономерности называются формулами, а изобретение или открытие получает именное название по желанию правообладателя или в его честь - изобретение защищается патентом и внесением в каталоги.
5. Средний уровень учёного. Рационализаторы снижают издержки объединения или разобщения сложно составных объектов. Подобные знания обычно носят секретный характер и так же защищаются патентом на производство и именным названием, формулами. Если отсутствует научное обоснование, то уровень учёного понижается на ступень.
6. Высший уровень учёного. Фундаменталисты и теоретики на основе логики и здравого смысла создают абсолютно новое, обоснование чего опирается на графики и формулы, таблицы и схемы - нуждается в подтверждении несложным и все убедительным экспериментом или же обычным наблюдением, в исключительных случаях неоспоримыми статистическими данными. Ни как не защищены ни в праве на именное название, ни на выдачу какого-то патента или же получение прибылей.
. В связи с изложенным возникает ряд закономерных вопросов. Почему самые умные люди планеты ни как не защищены и не получают прибылей от своей деятельности? Разве должны они трудиться исходя из чувства благотворительности? Чьи же это шизофренические выдумки, кто боится гениев и всеми способами обезличивает, ослабляет, лишает экономической свободы и соответственно и политической силы? Может быть лидерство разума и логики самых умных людей планеты искусственным образом подменяется силой и быстротой мускулов или же даже объёмами талии и бёдер с миллионными гонорарами? Кто и зачем это ввел по всему миру? Кто так боится правды что уничтожает истинных лидеров людей тем или иным способом, подменяя совершенство разума совершенствованием тела, как это естественно только у животных?
. Начать можно с того, что на фундаментальные исследования, определяющие своим существованием все нижние учёные ступени и систему образования в целом (см.схему иерархии выше), происходит затрата средств общества и времени частных лиц - гениев. Далее подобные знания попросту воруются третьими странами или же конкретными людьми в форме преподавания в учебных заведениях.
. Например, деятельность всех престижных ВУЗов с их самыми передовыми знаниями и сбором средств с учащихся носит исключительно противозаконный характер, как впрочем и любой начальной государственной школы, где преподаются графики и формулы фундаменталистов.
. Как же оценить стоимость времени и талант гения, если ему для открытия нужен лишь листок бумаги и карандаш? Необходимо громогласно предложить всей полиции и ФСБ России под руководством министров и президента в их законный выходной создать несколько графиков и формул в области необходимой им в повседневности психологии, которые стали бы обязательны для обучения студентов в Гарварде или Оксфорде. Это послужит хорошим уроком для понимания сотрудниками силовых ведомств собственной социальной и материальной значимости - невозможность замены одного учёного несколькими миллионами "супер крутых и умных мужиков" с оценкой стоимости труда гения выше всех совместных действий в долларовом исчислении. А как будет звучать положительный результат подобного эксперимента где-то в Гарварде или Оксфорде на экзаменах!? "Пятый закон мусоров России не знаешь? Отчислен!". Жить и работать, э-э-э любить баб только так как это указывают очень умные люди из Кремля - и без никаких. Если же кто-то захочет иного, то станет извращенцем и преступником в любой точке планеты.
. Например, на основе неудачных попыток замены одного учёного совместными действиями самых борзых категорий граждан России можно будет узнать не принадлежат ли они к явным противникам рыночной экономики. Ведь проводимая президентом политика с благоденствием так называемых "бизнесменов" - спекулянтов и торгашей над всеми остальными категориями работающих граждан, даёт право крупному учёному надеяться на несколько миллиардов долларов в месяц в виде зарплаты.
. От всерьёз "брошенной перчатки" стоит перейти к причинам яростной ненависти к фундаменталистам. Из-за существования множества наук учёные нижних ступеней известны лишь малому числу людей, поэтому ни как не мешают политикам своей бесспорной славой. В своём большинстве все они связанны тем или иным образом с производством, т.е. имеют какой-то материальный интерес и лоббируют лишь его. Те же кто занимается фундаментальными исследованиями известны всему миру. Их невозможно контролировать ни внутри страны, ни в зарубежной деятельности, что более всего пугает многочисленную "демократию" выборов за деньги и спонсирующих это "бизнесменов".
. По причине новизны своих открытий фундаменталисты мало связанны с нижними ступенями, что позволяет проводить любые инсинуации по поводу их личных качеств или же способности к руководству. Так называемым "политикам" стоит лишь побеспокоиться о ближайшем круге лиц, и тогда можно и далее за деньги лоббировать интересы наживающихся на народе и нестабильностях торгашей. Как же это осуществляется и есть ли какой-то выход?
. Не нужно удивляться, если замечаете что происходит значительное и постепенное материальное поднятие всей дальней родни в виде зависимого от других "бизнеса" с обязательным уничтожением тем или иным способом прямых наследников - спиваются или кончают с собой. Близкие друзья в это время "делают" хорошую карьеру на государственной службе. Этими способами как изолируется сам "подопечный", так и молчат или говорят неправду об учёном все хорошо знающие его люди. Даже независимый журналист становится не способен собрать достоверные сведения о личности гения и его жизни, воззрениях - всё диктуется какими-то нужным установками "успешливого" и далеко не глупого окружения.
. Если учёный пытается выйти на других, себе подобных людей, то это пресекается искусственным способом. При помощи финансирования создаются вокруг учёного массовки из "ни чем не хуже" людей с теми же амбициями и задачей. Напоминают напарников напёрсточника, которые залихватски ставят крупные деньги и проиграв не ропщут на "судьбу". Изо дня в день они ходят на работу и живут в нищете, "самоотверженно делая науку" как бы ради будущих поколений или же героически защищая интересы Родины от врага. Хорошим примером может служить американский кинематограф и последний фильм "Человек невидимка".
. Как же уничтожить преступную клику "демократии" по всему миру, либо в отдельном государстве. Поскольку так называемые "бизнесмены" в основе своего благоденствия опираются на покупаемых ими же политиков, законотворчеством которых приводится в действие весь государственный аппарат, то необходимо разрушить иерархию подобной кодлы. Если ввести повсеместно обязательную оценку социальной значимости на основе открыто публикуемого и все доступного тестирования уровня знаний на каждогодних переэкзаменовках с подтверждением квалификации и соответствующего ежемесячного материального вознаграждения - зарплаты служащих, то на самый верх будут подниматься лишь умнейшие. В условиях жёсткой конкуренции и открытости они не только "потопят" любого из продажных политиков, но и сами захотят улучшать и оптимизировать то, чем всю свою жизнь так упорно занимались и достигли значительных высот, т.е. по сути превратятся в средних учёных и политиков.
. Например, на всх без исключения ответственных должностях государственной и частных служб, где действия сопряжены с жизнью и здоровьем граждан, большими материальными ценностями, ежегодно или же с большей или даже и меньшей периодичностью проводится обязательная открытая переаттестация и переподготовка, зачётные тренировки: врачи, инкассаторы, операторы ЖКХ или пилоты. Даже не имеет смысла упоминать, что неграмотные действия высших должностных лиц и политиканов могут приводить к существенно большим потерям.
. После смерти учёного его предшествующие требования платы за изобретённые им формулы и алгоритмы должны быть законодательно увеличены более чем в три раза, если иное не оговорено в завещании. Почему же это необходимо сделать как можно быстрее? Покончившие или же бесследно исчезнувшие изобретатель шприца или дизеля могли бы ответить, но их нет. Остаётся вспомнить о ныне здравствующем нищем изобретателе модели ДНК, который ни на что не претендует и тихо занимается своим любимым делом - поэтому, надо думать, и здравствует.
. Например, так называемые составители учебников чуть ли не каждый год переделывая всё с учётом новых знаний не только не платят патентных отчислений за изобретённые учёными формулы, но и передают их в библиотеки. Таким образом обкрадывают даже и незначительных творческих работников, хотя учёт числа раз затребований на выдачу книг и журналов не представляет проблем.
. Например, за имя и фото учёного необходимо платить мзду после соответствующую согласования с родственниками: в школьном ли классе висит фото или же это наименование ледокола, торговая марка или название новомодного автомобиля - за всё необходимо раскошелиться так называемым "бизнесменам" и жаждущему дать всем бесплатное образование 11 классов, включая "не совсем психически адекватных" учащихся, "доброе государство".
. Завершая тему можно резюмировать, что в России "гений всех времён и народов", заслуги которого признавали даже "враги", небезызвестный Березовский ходил до самой своей гибели в академиках. Ныне же руководящая и распределяющая деньги на исследования подобная актёрская роль может присуждаться вообще человеку без учёных степеней или даже высшего образования. Таким образом так называемые "политики" обезличивают и уничтожают науку и фундаменталистов, ставя над ними своих начальников и не скрывая при этом презрительного отношения.
. Например, можно запросто узнать сколько графиков и формул, изобретённых академиками и профессурой России, считаются обязательными для обучения в ведущих зарубежных ВУЗах. Учтя же гонорары за патенты можно смело и прилюдно отвешивать пинка и говорить об отсутствии принадлежности к учёному миру - мошенничестве. Нет и миллиона, а доктор наук - это невозможно!
. Например, ни какое звание или наличие государственных наград не поможет учёному в его карьере, как и цитируемость в Интернет. Не придаёт важности и число КОРОЛЕВКИХ институтов, куда почётным членом экстерном зачислили "героя". Лишь миллиарды долларов могут указать на количество изобретённых и повсеместно востребованных ВУЗами мира формул - всемирная слава и уважаемое имя, круче даже чем у спортсмена или же модели из Плейбола.
. Если хотя бы один нищенский доллар взыскивался с ученика школы за Е=МС2, что по силам любой стране мира даже если таковых за всё время учёбы и наберётся хоть тысяча, то сей субъект был бы мультимиллиардером. Мог бы не кривляться и не валять дурака, с каменным лицом пожимая руку дегенеративным политикам и братаясь с под стать им народными низами.
Re: Сколько стоит Е=МС2.
Так можно охарактеризовать научные труды Ампера и его законы в электродинамике.
Re: Сколько стоит Е=МС2.
ivanes писал(а):Так можно охарактеризовать научные труды Ампера и его законы в электродинамике.
Так давай, давай! Как говорят чехи "Do toho. do toho!"... охарактеризуй их своими словами, дедушка
Я так понимаю, что твой ученый уровень 6-й (Шестой) обязывает тебе делать это на раз-два...
Как ты это умеешь, несколькими несвязанными по смыслу предложениями
6. Высший уровень учёного. Фундаменталисты и теоретики на основе логики и здравого смысла создают абсолютно новое, обоснование чего опирается на графики и формулы, таблицы и схемы - нуждается в подтверждении несложным и все убедительным экспериментом или же обычным наблюдением, в исключительных случаях неоспоримыми статистическими данными...
Re: Сколько стоит Е=МС2.
У меня одно авторское свидетельство на изобретение. 15 свидетельств на рацпредложения. Всё внедрено в промышленность. Повышен в два раза моторесурс авиационных реактивных двигателей. За рацпредложения получил сумму вознаграждения близкой к цене М -2141. Очередь на Москвича так и не подошла. 15,6 тыс советских рублей истратили власти. Компенси- ровали не более 20%.
Как дела у ВАС Шварц с наукой и другими делами?
Как дела у ВАС Шварц с наукой и другими делами?
Re: Сколько стоит Е=МС2.
ivanes писал(а):У меня одно авторское свидетельство на изобретение. 15 свидетельств на рацпредложения. Всё внедрено в промышленность. Повышен в два раза моторесурс авиационных реактивных двигателей. За рацпредложения получил сумму вознаграждения близкой к цене М -2141.
Надеюсь, сработали в составе коллектива? Просто у вас большие проблемы с арифметикой. Кто -то же должен за вас был подсчитывать... т.е. выполнять все эти нудные, скучные, рутинные действия
И потом нужно грамотно оформить если скажете, что считал калькулятор а печатала машинистка... то не поверю
ivanes писал(а):Очередь на Москвича так и не подошла.
Вы, наверное, открытку не получили... может, адрес неправильный указали. А так, помню, приходили открыточки, почта работала
ivanes писал(а):Как дела у ВАС Шварц с наукой и другими делами?
С какой целью интересуетесь?
Дуэли запрещены по пятницам, субботам и в остальные дни недели
Re: Сколько стоит Е=МС2.
Не забудь рассказать, как труды старика Ампера повлияли на твое понимание сущности некоторых природных явлений
Re: Сколько стоит Е=МС2.
Законы Кирхгофа -основы электродинамики
Первый закон: Формулировка №1: Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла.
Формулировка №2: Алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю.
Второй закон: Формулировка: Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре.
Формулировка закона Ампера: сила, действующая на проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле, пропорциональна длине проводника, вектору магнитной индукции, силе тока и синусу угла между вектором магнитной индукции и проводником.
Правило левой руки: если расположить левую руку так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре пальца были вытянуты по направлению тока в проводнике, то отставленный на 90°большой палец, укажет направление силы Ампера.
Учитесь Шварц.
Первый закон: Формулировка №1: Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла.
Формулировка №2: Алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю.
Второй закон: Формулировка: Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре.
Формулировка закона Ампера: сила, действующая на проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле, пропорциональна длине проводника, вектору магнитной индукции, силе тока и синусу угла между вектором магнитной индукции и проводником.
Правило левой руки: если расположить левую руку так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре пальца были вытянуты по направлению тока в проводнике, то отставленный на 90°большой палец, укажет направление силы Ампера.
Учитесь Шварц.
Re: Сколько стоит Е=МС2.
ivanes писал(а):Законы Кирхгофа -основы электродинамики
Знаток, тебя же просили про ̶Е̶р̶е̶м̶у̶ Ампера, а ты про Студебеккера Как говоривал один книжный персонаж...
- Убивать надо таких знатоков! (с)
Судя по отсутствию ошибок в тексте (грамматических, синтаксический и пунктуационных ), с большой долей вероятности (99,99%) могу предположить, что текст ты тупо скопировал
Придется за это перевести тебя в рационализаторы, понизить в уровне до пятого...
disman3 писал(а): 5. Средний уровень учёного. Рационализаторы
Продолжай, дедушка
Re: Сколько стоит Е=МС2.
. Почему-то на самых крупных или же специализированных Российских форумах вообще нет обсуждений данной темы. Посему привожу некоторые выдержки, где люди осмелились открыто высказаться. Оставляю всё как есть - модерацию и проверку временем выдержали.
Электростальский форум.
Дело вовсе не в суммах за труд, на что имеют право любые трудящиеся и приносящие пользу люди, а в принципе и нынешней экономической модели в России, мире.
. Нобелевку не зарабатывают - её дают, да ещё и из частного фонда! Напомню, что Менделееву её не дали, а послали куда подальше.
. Учёные взрослые люди и вправе распоряжаться своей интеллектуальной собственностью по своему усмотрению. Установят цены и учинят фонд помощи молодым, а наследников пошлют или выделят гроши. На протяжении 70 лет придётся родне "кусать локти" и проклинать пренебрежение гением!
. Деньги должны браться исключительно с учебных заведений, поскольку учёные фундаменталисты по сути работают на них. Так же и за издание учебных материалов редакциями, которые то же обслуживают учащихся. Ни какой оплаты за обсуждение или же научную деятельность не может быть и речи, поскольку учёный мир и сам учёный в этом крайне заинтересованы.
. Следить за нарушениями авторского права должны правоохранительные органы и автор. Как помнится из мультика "Симпсоны" дедушку повязали два амбала, когда он своей возлюбленной в шуточной форме при помощи двух вилок и картофелин попытался продемонстрировать в какой-то третьесортной забегаловке танец в духе Чарли Чаплина (!). Отобрали всё и вышвырнули вон, поскольку место считается общественным.
. Интеллектуальная собственность, как и ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, защищается от кражи или же "временного пользования". Тот факт что формулу украсть намного легче автомобиля ни чего не меняет. Достаточно провести аудио или видео съёмку лектора учебного заведения и уже имеете право на защиту. Я бы для начала запротоколировал как на лекции забыли упомянуть имя автора, а после учебное заведение должно будет представить доказательство отсутствия попытки кражи. Дескать запамятовали упомянуть, с кем не бывает? Ну а получив решение суда с "глубокими извинениями" об "оплошности" лектора можно приступать с взысканию материальных потерь в иных организациях, будь они государственные или же нет. Суммы то огромные!
Обворовывая фундаменталистов и беря со студентов около 50.000 штук зелени за год обучения легко быть "добрым" владельцем ВУЗа. Так называемые "профессора" огребая нехилые оклады помалкивают о беззаконии. Ведь, как бы и сами что-то там изучили и выложили в доступное пользование. Я, дескать, не краду, а делюсь. Вы пользуйте моё, а я без вашего разрешения стану ваше брать. НАСТОЯЩИЙ КОММУНИЗМ ПРОЦВЕТАЕТ, и пахнет.
Дмитровский Форум В2
. Разве кому-то аттестат силком втюхали? Откажитесь и учёные ни каких претензий не предъявят!
Что же паханы из политиков и торгаши за свой "нелёгкий" труд не платят денег обществу, ведь взамен получают бессценную славу! Вместо оклада приплачивали, что и граждане давольны бесплатной социалкой и отсутствием налогов, и учёные стали бы получать поболее. Ведь человечество обязанно им за всё что нас окружает сущное. Недовольные же могут снова на ветки прыгать подобии Тарзана - со всем своим окружением!
Кстати о демагогах я напишу строго научной теме психологии "Квант информации". К сожалению парализован и не могу держать ручку, а без графиков и схем любая наука это бред (чем заняты поддувалы политиков из нынешних "психологов" по всему миру).
1. Хороший вопрос. В рыночной экономике спрос определяет предложение. Если работодатель выдвигает требования к соискателю, то стоимость обучения и количество познаний приходят в норму на основе расчёта банком выдачи кредита студентам. Государственные учреждения руководствуются сложившейся практикой или же исходят из наличия бюджетных средств. Кроме того министерством образования при выдаче учебным заведениям лицензий выдвигается минимальный перечень знаний (формул), что должно приводить к разорению не востребованных ВУЗов.
2. Вопрос сложен. Интеллектуальная собственность может покупаться и продаваться, что при жизни учёного права уже могут быть кому-то переданы.
3. По прошествию 70 лет интеллектуальная собственность становится общедоступной. Исследования на базе знаний предшественников вообще не облагаются какими-то ограничениями или же сроком.
4. Конечно же да. Собственность может быть не только частной, но и долевой, государственной или же акционерным обществом.
[quote='"Tom"]
На кой Х ученику твой Е=МС2, да еще и за целый доллар?
Куда его, на хлеб мазать?
[/quote]
. Кладите аттестат с дипломом на стол и на все четыре стороны. Если этого не желаете делать по какой-то причине, то учёным, которые создали вокруг нас всё сущное современного мира, отстёгивайте денег. А самые принципиальные могут снова голышом бегать по Африке и заниматься сексом с очень крутым Тарзаном или его сеструхой, если таковая найдётся.
. Да. Сейчас много судебных дел по заимствованию чей-то интеллектуальной собственности. Эйнштейну пришлось бы делиться славой и деньгами. Это же не плохо, а хорошо.
. Использование формул повсеместно бесплатно. Речь идёт лишь о преподавании, когда и обворовывают учёных. Но правы в том, что можно брать деньги и за использование идей. Так, к примеру, если за каждое открытое заболевание брать со студентов деньги, то суммы могут быть многомиллионными. Но к гуманитарным наукам может быть применён другой подход. За поставленный диагноз и методику лечения отучившийся в ВУЗе врач должен будет внести какую-то ренту учёному исследователю.
. Если всевышний подкидывает гениальные идеи, то человек избранник божий. Должен иметь соответствующий материальный и социальный статус. Если какой-то министр едет, то мусора по струнке вытягиваются. Представьте проезд фундаменталиста и стояние всей улицы кверху попами. ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ и не выдрючиваться.
Во сне ни кто ни чего не изобретает - это байка парашников, которым всю свою жизнь кто-то что-то даёт и помогает. Вот они по "доброте душевной" и считают, что и окружающие точно такие же, ни чем не лучше или умнее.
Байка же о том, как "природа отдыхает" на детях гениев относится, скорее всего, к статье о клевете, оскорблении личности. Плюс ещё и доведение до самоубийства.
Электростальский форум.
TheVadim писал(а):А нафига гению деньги? Извечный вопрос о голодных поэтах.
Дело вовсе не в суммах за труд, на что имеют право любые трудящиеся и приносящие пользу люди, а в принципе и нынешней экономической модели в России, мире.
exBoMBeR писал(а):Ну грошей то он всё таки заработал ... Нобелевская премия по физике, в 1922 году :бк:
. Нобелевку не зарабатывают - её дают, да ещё и из частного фонда! Напомню, что Менделееву её не дали, а послали куда подальше.
Red_Fox писал(а):Любое научное открытие остроактуально 2-3 года максимум, потом нака стремительно уходит вперед. Если и имеет смысл рассчитывать на доход, то только в этот период. Ситуация с авторским правом на творческую продукцию лишнее тому подтверждение. Попытка жадноватых наследников пожизненно выжимать деньги за даже не ими созданные произведения приводит лишь к тому, что эти произведения реже транслируются и забываются зрителями/слушателями.
. Учёные взрослые люди и вправе распоряжаться своей интеллектуальной собственностью по своему усмотрению. Установят цены и учинят фонд помощи молодым, а наследников пошлют или выделят гроши. На протяжении 70 лет придётся родне "кусать локти" и проклинать пренебрежение гением!
Wizard писал(а):Это невозможно из-за самой природы научной информации, особенно в фундаментальной науке. Не удержит он ее.
Если даже с цифровыми произведениями искусства мало что получается. Уже наметился переход к бесплатному распространению, при этом оплата авторам происходит каким-либо иным путем, чем продажа копий произведения.
А с научной информацией, для передачи которой иногда достаточно одной фразы, тем более ничего не выйдет.
Что тогда делать с научными конференциями? Придется выставлять друг другу счета, а потом еще брать с каждого ученого подписку о неразглашении или что-то подобное. Причем обязательно найдется не один ученый, который просто пошлет всю эту систему на хрен, опубликовав все что можно, особенно сейчас.
Я не могу представить такую монетизированную науку.
Вот в очень прикладной к производству и реальной экономике сфере что-то и возможно ограничить, но и то только на определенный срок (15-25 лет), дальше все становится открытым по закону. Кстати, с хера ли для видео-музыки-и т.п. защита аж 75 лет, причем еще с момента смерти автора - вот этого я не понимаю.
. Деньги должны браться исключительно с учебных заведений, поскольку учёные фундаменталисты по сути работают на них. Так же и за издание учебных материалов редакциями, которые то же обслуживают учащихся. Ни какой оплаты за обсуждение или же научную деятельность не может быть и речи, поскольку учёный мир и сам учёный в этом крайне заинтересованы.
. Следить за нарушениями авторского права должны правоохранительные органы и автор. Как помнится из мультика "Симпсоны" дедушку повязали два амбала, когда он своей возлюбленной в шуточной форме при помощи двух вилок и картофелин попытался продемонстрировать в какой-то третьесортной забегаловке танец в духе Чарли Чаплина (!). Отобрали всё и вышвырнули вон, поскольку место считается общественным.
. Интеллектуальная собственность, как и ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, защищается от кражи или же "временного пользования". Тот факт что формулу украсть намного легче автомобиля ни чего не меняет. Достаточно провести аудио или видео съёмку лектора учебного заведения и уже имеете право на защиту. Я бы для начала запротоколировал как на лекции забыли упомянуть имя автора, а после учебное заведение должно будет представить доказательство отсутствия попытки кражи. Дескать запамятовали упомянуть, с кем не бывает? Ну а получив решение суда с "глубокими извинениями" об "оплошности" лектора можно приступать с взысканию материальных потерь в иных организациях, будь они государственные или же нет. Суммы то огромные!
клюка писал(а):Здравствуйте!
У меня несколько вопросов:
1. Кто будет определять, платить или не платить за открытие?
2. Кому платить, если учёный уже умер (часто бывает, что умирают до признания)?
3. Опять же кому и сколько платить, если все фундаментальные открытия базируются на исследованиях предшественников?
4. Давать ли деньги организациям, на базе которых сделано открытие?
На мой взгляд, время одиночек закончилось с изобретением колеса, если не раньше.
Обворовывая фундаменталистов и беря со студентов около 50.000 штук зелени за год обучения легко быть "добрым" владельцем ВУЗа. Так называемые "профессора" огребая нехилые оклады помалкивают о беззаконии. Ведь, как бы и сами что-то там изучили и выложили в доступное пользование. Я, дескать, не краду, а делюсь. Вы пользуйте моё, а я без вашего разрешения стану ваше брать. НАСТОЯЩИЙ КОММУНИЗМ ПРОЦВЕТАЕТ, и пахнет.
Дмитровский Форум В2
клюка писал(а):В рыночной экономике, большинству людей нафиг не сдалась формула Е=МС2. Её вообще знает меньшинство. Человек скажет, что он вообще физику не любит, а за пользование товарами на основе открытий он и так платит деньги.
. Разве кому-то аттестат силком втюхали? Откажитесь и учёные ни каких претензий не предъявят!
Будь здоров писал(а):Представьте: один человек в мире это глупость. И 2 человека - глупость. Общество/а могут существовать, только когда народа много но не черезмерно
Каждый человек (не важно платят ему или не платят) в итоге трудится для общества.
А вы отделяете человека от общества и требуете, чтобы ему все были обязаны
Повторяюсь: "единицы" - всегда "нули",- сравните 1 или 2 или 20 с 1 миллион и так далее
Что же паханы из политиков и торгаши за свой "нелёгкий" труд не платят денег обществу, ведь взамен получают бессценную славу! Вместо оклада приплачивали, что и граждане давольны бесплатной социалкой и отсутствием налогов, и учёные стали бы получать поболее. Ведь человечество обязанно им за всё что нас окружает сущное. Недовольные же могут снова на ветки прыгать подобии Тарзана - со всем своим окружением!
Кстати о демагогах я напишу строго научной теме психологии "Квант информации". К сожалению парализован и не могу держать ручку, а без графиков и схем любая наука это бред (чем заняты поддувалы политиков из нынешних "психологов" по всему миру).
клюка писал(а):Здравствуйте!
У меня несколько вопросов:
1. Кто будет определять, платить или не платить за открытие?
2. Кому платить, если учёный уже умер (часто бывает, что умирают до признания)?
3. Опять же кому и сколько платить, если все фундаментальные открытия базируются на исследованиях предшественников?
4. Давать ли деньги организациям, на базе которых сделано открытие?
На мой взгляд, время одиночек закончилось с изобретением колеса, если не раньше.
1. Хороший вопрос. В рыночной экономике спрос определяет предложение. Если работодатель выдвигает требования к соискателю, то стоимость обучения и количество познаний приходят в норму на основе расчёта банком выдачи кредита студентам. Государственные учреждения руководствуются сложившейся практикой или же исходят из наличия бюджетных средств. Кроме того министерством образования при выдаче учебным заведениям лицензий выдвигается минимальный перечень знаний (формул), что должно приводить к разорению не востребованных ВУЗов.
2. Вопрос сложен. Интеллектуальная собственность может покупаться и продаваться, что при жизни учёного права уже могут быть кому-то переданы.
3. По прошествию 70 лет интеллектуальная собственность становится общедоступной. Исследования на базе знаний предшественников вообще не облагаются какими-то ограничениями или же сроком.
4. Конечно же да. Собственность может быть не только частной, но и долевой, государственной или же акционерным обществом.
[quote='"Tom"]
На кой Х ученику твой Е=МС2, да еще и за целый доллар?
Куда его, на хлеб мазать?
[/quote]
. Кладите аттестат с дипломом на стол и на все четыре стороны. Если этого не желаете делать по какой-то причине, то учёным, которые создали вокруг нас всё сущное современного мира, отстёгивайте денег. А самые принципиальные могут снова голышом бегать по Африке и заниматься сексом с очень крутым Тарзаном или его сеструхой, если таковая найдётся.
КВН писал(а):Докажите, что учёный не использовал идеи других людей. Или пусть он им "отстегнёт". Сколько, - большой вопрос.
. Да. Сейчас много судебных дел по заимствованию чей-то интеллектуальной собственности. Эйнштейну пришлось бы делиться славой и деньгами. Это же не плохо, а хорошо.
Ivan the Knight писал(а):По большому счёту, Эйнштейн должен был "отстегнуть" наследникам Максвелла, ведь без уравнений последнего вообще не возникло бы идеи о том, что аппарат классической физики несовершенен и что на скоростях, близких к световой, действуют совсем другие законы.
. Использование формул повсеместно бесплатно. Речь идёт лишь о преподавании, когда и обворовывают учёных. Но правы в том, что можно брать деньги и за использование идей. Так, к примеру, если за каждое открытое заболевание брать со студентов деньги, то суммы могут быть многомиллионными. Но к гуманитарным наукам может быть применён другой подход. За поставленный диагноз и методику лечения отучившийся в ВУЗе врач должен будет внести какую-то ренту учёному исследователю.
КВН писал(а):Сами учёные говорят, что часто идеи им подкидывает всевышний (типа таблицы Менделеева во сне). За это платить? А вообще, с таким подходом можно докатиться до того, что фотограф во Владимире должен отстёгивать администрации за красивые виды.
. Если всевышний подкидывает гениальные идеи, то человек избранник божий. Должен иметь соответствующий материальный и социальный статус. Если какой-то министр едет, то мусора по струнке вытягиваются. Представьте проезд фундаменталиста и стояние всей улицы кверху попами. ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ и не выдрючиваться.
Во сне ни кто ни чего не изобретает - это байка парашников, которым всю свою жизнь кто-то что-то даёт и помогает. Вот они по "доброте душевной" и считают, что и окружающие точно такие же, ни чем не лучше или умнее.
Байка же о том, как "природа отдыхает" на детях гениев относится, скорее всего, к статье о клевете, оскорблении личности. Плюс ещё и доведение до самоубийства.
Re: Сколько стоит Е=МС2.
. Почему-то на самых крупных или же специализированных Российских форумах вообще нет обсуждений данной темы. Посему привожу некоторые выдержки, где люди осмелились открыто высказаться. Оставляю всё как есть - модерацию и проверку временем выдержали.
Электростальский форум.
Дело вовсе не в суммах за труд, на что имеют право любые трудящиеся и приносящие пользу люди, а в принципе и нынешней экономической модели в России, мире.
. Нобелевку не зарабатывают - её дают, да ещё и из частного фонда! Напомню, что Менделееву её не дали, а послали куда подальше.
. Учёные взрослые люди и вправе распоряжаться своей интеллектуальной собственностью по своему усмотрению. Установят цены и учинят фонд помощи молодым, а наследников пошлют или выделят гроши. На протяжении 70 лет придётся родне "кусать локти" и проклинать пренебрежение гением!
. Деньги должны браться исключительно с учебных заведений, поскольку учёные фундаменталисты по сути работают на них. Так же и за издание учебных материалов редакциями, которые то же обслуживают учащихся. Ни какой оплаты за обсуждение или же научную деятельность не может быть и речи, поскольку учёный мир и сам учёный в этом крайне заинтересованы.
. Следить за нарушениями авторского права должны правоохранительные органы и автор. Как помнится из мультика "Симпсоны" дедушку повязали два амбала, когда он своей возлюбленной в шуточной форме при помощи двух вилок и картофелин попытался продемонстрировать в какой-то третьесортной забегаловке танец в духе Чарли Чаплина (!). Отобрали всё и вышвырнули вон, поскольку место считается общественным.
. Интеллектуальная собственность, как и ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, защищается от кражи или же "временного пользования". Тот факт что формулу украсть намного легче автомобиля ни чего не меняет. Достаточно провести аудио или видео съёмку лектора учебного заведения и уже имеете право на защиту. Я бы для начала запротоколировал как на лекции забыли упомянуть имя автора, а после учебное заведение должно будет представить доказательство отсутствия попытки кражи. Дескать запамятовали упомянуть, с кем не бывает? Ну а получив решение суда с "глубокими извинениями" об "оплошности" лектора можно приступать с взысканию материальных потерь в иных организациях, будь они государственные или же нет. Суммы то огромные!
Обворовывая фундаменталистов и беря со студентов около 50.000 штук зелени за год обучения легко быть "добрым" владельцем ВУЗа. Так называемые "профессора" огребая нехилые оклады помалкивают о беззаконии. Ведь, как бы и сами что-то там изучили и выложили в доступное пользование. Я, дескать, не краду, а делюсь. Вы пользуйте моё, а я без вашего разрешения стану ваше брать. НАСТОЯЩИЙ КОММУНИЗМ ПРОЦВЕТАЕТ, и пахнет.
Дмитровский Форум В2
. Разве кому-то аттестат силком втюхали? Откажитесь и учёные ни каких претензий не предъявят!
Что же паханы из политиков и торгаши за свой "нелёгкий" труд не платят денег обществу, ведь взамен получают бессценную славу! Вместо оклада приплачивали, что и граждане давольны бесплатной социалкой и отсутствием налогов, и учёные стали бы получать поболее. Ведь человечество обязанно им за всё что нас окружает сущное. Недовольные же могут снова на ветки прыгать подобии Тарзана - со всем своим окружением!
Кстати о демагогах я напишу строго научной теме психологии "Квант информации". К сожалению парализован и не могу держать ручку, а без графиков и схем любая наука это бред (чем заняты поддувалы политиков из нынешних "психологов" по всему миру).
1. Хороший вопрос. В рыночной экономике спрос определяет предложение. Если работодатель выдвигает требования к соискателю, то стоимость обучения и количество познаний приходят в норму на основе расчёта банком выдачи кредита студентам. Государственные учреждения руководствуются сложившейся практикой или же исходят из наличия бюджетных средств. Кроме того министерством образования при выдаче учебным заведениям лицензий выдвигается минимальный перечень знаний (формул), что должно приводить к разорению не востребованных ВУЗов.
2. Вопрос сложен. Интеллектуальная собственность может покупаться и продаваться, что при жизни учёного права уже могут быть кому-то переданы.
3. По прошествию 70 лет интеллектуальная собственность становится общедоступной. Исследования на базе знаний предшественников вообще не облагаются какими-то ограничениями или же сроком.
4. Конечно же да. Собственность может быть не только частной, но и долевой, государственной или же акционерным обществом.
. Кладите аттестат с дипломом на стол и на все четыре стороны. Если этого не желаете делать по какой-то причине, то учёным, которые создали вокруг нас всё сущное современного мира, отстёгивайте денег. А самые принципиальные могут снова голышом бегать по Африке и заниматься сексом с очень крутым Тарзаном или его сеструхой, если таковая найдётся.
. Да. Сейчас много судебных дел по заимствованию чей-то интеллектуальной собственности. Эйнштейну пришлось бы делиться славой и деньгами. Это же не плохо, а хорошо.
. Использование формул повсеместно бесплатно. Речь идёт лишь о преподавании, когда и обворовывают учёных. Но правы в том, что можно брать деньги и за использование идей. Так, к примеру, если за каждое открытое заболевание брать со студентов деньги, то суммы могут быть многомиллионными. Но к гуманитарным наукам может быть применён другой подход. За поставленный диагноз и методику лечения отучившийся в ВУЗе врач должен будет внести какую-то ренту учёному исследователю.
. Если всевышний подкидывает гениальные идеи, то человек избранник божий. Должен иметь соответствующий материальный и социальный статус. Если какой-то министр едет, то мусора по струнке вытягиваются. Представьте проезд фундаменталиста и стояние всей улицы кверху попами. ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ и не выдрючиваться.
Во сне ни кто ни чего не изобретает - это байка парашников, которым всю свою жизнь кто-то что-то даёт и помогает. Вот они по "доброте душевной" и считают, что и окружающие точно такие же, ни чем не лучше или умнее.
. Байка же о том, как "природа отдыхает" на детях гениев относится, скорее всего, к статье о клевете, оскорблении личности. Плюс ещё и доведение до самоубийства. До кучи не хватает ещё придурочного профессора, который в личной жизни тютя, а по виду полный мудак, что нам любезно преподносит кинематограф США. Но посмотрите на любого крупного советского учёного, типа Королёва или Ландау. Вспомните далёкого Ломоносова, который своим оппонентам ещё и вломить мог запросто!
Электростальский форум.
TheVadim писал(а):А нафига гению деньги? Извечный вопрос о голодных поэтах.
Дело вовсе не в суммах за труд, на что имеют право любые трудящиеся и приносящие пользу люди, а в принципе и нынешней экономической модели в России, мире.
exBoMBeR писал(а):Ну грошей то он всё таки заработал ... Нобелевская премия по физике, в 1922 году :бк:
. Нобелевку не зарабатывают - её дают, да ещё и из частного фонда! Напомню, что Менделееву её не дали, а послали куда подальше.
Red_Fox писал(а):Любое научное открытие остроактуально 2-3 года максимум, потом нака стремительно уходит вперед. Если и имеет смысл рассчитывать на доход, то только в этот период. Ситуация с авторским правом на творческую продукцию лишнее тому подтверждение. Попытка жадноватых наследников пожизненно выжимать деньги за даже не ими созданные произведения приводит лишь к тому, что эти произведения реже транслируются и забываются зрителями/слушателями.
. Учёные взрослые люди и вправе распоряжаться своей интеллектуальной собственностью по своему усмотрению. Установят цены и учинят фонд помощи молодым, а наследников пошлют или выделят гроши. На протяжении 70 лет придётся родне "кусать локти" и проклинать пренебрежение гением!
Wizard писал(а):Это невозможно из-за самой природы научной информации, особенно в фундаментальной науке. Не удержит он ее.
Если даже с цифровыми произведениями искусства мало что получается. Уже наметился переход к бесплатному распространению, при этом оплата авторам происходит каким-либо иным путем, чем продажа копий произведения.
А с научной информацией, для передачи которой иногда достаточно одной фразы, тем более ничего не выйдет.
Что тогда делать с научными конференциями? Придется выставлять друг другу счета, а потом еще брать с каждого ученого подписку о неразглашении или что-то подобное. Причем обязательно найдется не один ученый, который просто пошлет всю эту систему на хрен, опубликовав все что можно, особенно сейчас.
Я не могу представить такую монетизированную науку.
Вот в очень прикладной к производству и реальной экономике сфере что-то и возможно ограничить, но и то только на определенный срок (15-25 лет), дальше все становится открытым по закону. Кстати, с хера ли для видео-музыки-и т.п. защита аж 75 лет, причем еще с момента смерти автора - вот этого я не понимаю.
. Деньги должны браться исключительно с учебных заведений, поскольку учёные фундаменталисты по сути работают на них. Так же и за издание учебных материалов редакциями, которые то же обслуживают учащихся. Ни какой оплаты за обсуждение или же научную деятельность не может быть и речи, поскольку учёный мир и сам учёный в этом крайне заинтересованы.
. Следить за нарушениями авторского права должны правоохранительные органы и автор. Как помнится из мультика "Симпсоны" дедушку повязали два амбала, когда он своей возлюбленной в шуточной форме при помощи двух вилок и картофелин попытался продемонстрировать в какой-то третьесортной забегаловке танец в духе Чарли Чаплина (!). Отобрали всё и вышвырнули вон, поскольку место считается общественным.
. Интеллектуальная собственность, как и ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, защищается от кражи или же "временного пользования". Тот факт что формулу украсть намного легче автомобиля ни чего не меняет. Достаточно провести аудио или видео съёмку лектора учебного заведения и уже имеете право на защиту. Я бы для начала запротоколировал как на лекции забыли упомянуть имя автора, а после учебное заведение должно будет представить доказательство отсутствия попытки кражи. Дескать запамятовали упомянуть, с кем не бывает? Ну а получив решение суда с "глубокими извинениями" об "оплошности" лектора можно приступать с взысканию материальных потерь в иных организациях, будь они государственные или же нет. Суммы то огромные!
клюка писал(а):Здравствуйте!
У меня несколько вопросов:
1. Кто будет определять, платить или не платить за открытие?
2. Кому платить, если учёный уже умер (часто бывает, что умирают до признания)?
3. Опять же кому и сколько платить, если все фундаментальные открытия базируются на исследованиях предшественников?
4. Давать ли деньги организациям, на базе которых сделано открытие?
На мой взгляд, время одиночек закончилось с изобретением колеса, если не раньше.
Обворовывая фундаменталистов и беря со студентов около 50.000 штук зелени за год обучения легко быть "добрым" владельцем ВУЗа. Так называемые "профессора" огребая нехилые оклады помалкивают о беззаконии. Ведь, как бы и сами что-то там изучили и выложили в доступное пользование. Я, дескать, не краду, а делюсь. Вы пользуйте моё, а я без вашего разрешения стану ваше брать. НАСТОЯЩИЙ КОММУНИЗМ ПРОЦВЕТАЕТ, и пахнет.
Дмитровский Форум В2
клюка писал(а):В рыночной экономике, большинству людей нафиг не сдалась формула Е=МС2. Её вообще знает меньшинство. Человек скажет, что он вообще физику не любит, а за пользование товарами на основе открытий он и так платит деньги.
. Разве кому-то аттестат силком втюхали? Откажитесь и учёные ни каких претензий не предъявят!
Будь здоров писал(а):Представьте: один человек в мире это глупость. И 2 человека - глупость. Общество/а могут существовать, только когда народа много но не черезмерно
Каждый человек (не важно платят ему или не платят) в итоге трудится для общества.
А вы отделяете человека от общества и требуете, чтобы ему все были обязаны
Повторяюсь: "единицы" - всегда "нули",- сравните 1 или 2 или 20 с 1 миллион и так далее
Что же паханы из политиков и торгаши за свой "нелёгкий" труд не платят денег обществу, ведь взамен получают бессценную славу! Вместо оклада приплачивали, что и граждане давольны бесплатной социалкой и отсутствием налогов, и учёные стали бы получать поболее. Ведь человечество обязанно им за всё что нас окружает сущное. Недовольные же могут снова на ветки прыгать подобии Тарзана - со всем своим окружением!
Кстати о демагогах я напишу строго научной теме психологии "Квант информации". К сожалению парализован и не могу держать ручку, а без графиков и схем любая наука это бред (чем заняты поддувалы политиков из нынешних "психологов" по всему миру).
клюка писал(а):Здравствуйте!
У меня несколько вопросов:
1. Кто будет определять, платить или не платить за открытие?
2. Кому платить, если учёный уже умер (часто бывает, что умирают до признания)?
3. Опять же кому и сколько платить, если все фундаментальные открытия базируются на исследованиях предшественников?
4. Давать ли деньги организациям, на базе которых сделано открытие?
На мой взгляд, время одиночек закончилось с изобретением колеса, если не раньше.
1. Хороший вопрос. В рыночной экономике спрос определяет предложение. Если работодатель выдвигает требования к соискателю, то стоимость обучения и количество познаний приходят в норму на основе расчёта банком выдачи кредита студентам. Государственные учреждения руководствуются сложившейся практикой или же исходят из наличия бюджетных средств. Кроме того министерством образования при выдаче учебным заведениям лицензий выдвигается минимальный перечень знаний (формул), что должно приводить к разорению не востребованных ВУЗов.
2. Вопрос сложен. Интеллектуальная собственность может покупаться и продаваться, что при жизни учёного права уже могут быть кому-то переданы.
3. По прошествию 70 лет интеллектуальная собственность становится общедоступной. Исследования на базе знаний предшественников вообще не облагаются какими-то ограничениями или же сроком.
4. Конечно же да. Собственность может быть не только частной, но и долевой, государственной или же акционерным обществом.
Tom писал(а):На кой Х ученику твой Е=МС2, да еще и за целый доллар?
Куда его, на хлеб мазать?
. Кладите аттестат с дипломом на стол и на все четыре стороны. Если этого не желаете делать по какой-то причине, то учёным, которые создали вокруг нас всё сущное современного мира, отстёгивайте денег. А самые принципиальные могут снова голышом бегать по Африке и заниматься сексом с очень крутым Тарзаном или его сеструхой, если таковая найдётся.
КВН писал(а):Докажите, что учёный не использовал идеи других людей. Или пусть он им "отстегнёт". Сколько, - большой вопрос.
. Да. Сейчас много судебных дел по заимствованию чей-то интеллектуальной собственности. Эйнштейну пришлось бы делиться славой и деньгами. Это же не плохо, а хорошо.
Ivan the Knight писал(а):По большому счёту, Эйнштейн должен был "отстегнуть" наследникам Максвелла, ведь без уравнений последнего вообще не возникло бы идеи о том, что аппарат классической физики несовершенен и что на скоростях, близких к световой, действуют совсем другие законы.
. Использование формул повсеместно бесплатно. Речь идёт лишь о преподавании, когда и обворовывают учёных. Но правы в том, что можно брать деньги и за использование идей. Так, к примеру, если за каждое открытое заболевание брать со студентов деньги, то суммы могут быть многомиллионными. Но к гуманитарным наукам может быть применён другой подход. За поставленный диагноз и методику лечения отучившийся в ВУЗе врач должен будет внести какую-то ренту учёному исследователю.
КВН писал(а):Сами учёные говорят, что часто идеи им подкидывает всевышний (типа таблицы Менделеева во сне). За это платить? А вообще, с таким подходом можно докатиться до того, что фотограф во Владимире должен отстёгивать администрации за красивые виды.
. Если всевышний подкидывает гениальные идеи, то человек избранник божий. Должен иметь соответствующий материальный и социальный статус. Если какой-то министр едет, то мусора по струнке вытягиваются. Представьте проезд фундаменталиста и стояние всей улицы кверху попами. ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ и не выдрючиваться.
Во сне ни кто ни чего не изобретает - это байка парашников, которым всю свою жизнь кто-то что-то даёт и помогает. Вот они по "доброте душевной" и считают, что и окружающие точно такие же, ни чем не лучше или умнее.
. Байка же о том, как "природа отдыхает" на детях гениев относится, скорее всего, к статье о клевете, оскорблении личности. Плюс ещё и доведение до самоубийства. До кучи не хватает ещё придурочного профессора, который в личной жизни тютя, а по виду полный мудак, что нам любезно преподносит кинематограф США. Но посмотрите на любого крупного советского учёного, типа Королёва или Ландау. Вспомните далёкого Ломоносова, который своим оппонентам ещё и вломить мог запросто!
Re: Сколько стоит Е=МС2.
АиФ опубликовал интервью с президентом РАН академиком А.Сергеевым
В 2017г численность работников РАН =123 691 работник.из них 44 842 научные работники
Средняя зарплата в руб/долларах США =57 157/982$
Хотелось бы узнать Е РАН. Но академику положен пожизненный аванс в 100 тыс руб/мес,члену-корреспонденту- 50 тыс руб. Может быть ввести интегральные коэффициенты за достижения академика и член-корреспондента в сумме выплат.
В большинстве развитых стран бизнес финансирует науку больше,чем государство- это слова президента РАН. Мне доводилось читать достижения зарубежных научных учреждений. За каждый вложенную единицу национальной валюты наука дает прибавку производству от 3 до 5 единиц. Это фирмы Олливети, Дженерал Электрик. Бизнес требует такие показатели от научных учреждений. По словам президента РАН у нас подобное в будущем. РАН даже не хочет участвовать в "обхождении" стороной иностранных патентов и ноу-хау. Китай и Япония вовсю использовали этот потенциал науки. Первая печатающая машинка с вращающейся головкой,первый газовый лазер. Чуете как там? У нас так можно говорить о Курчатовском Центре.
В 2017г численность работников РАН =123 691 работник.из них 44 842 научные работники
Средняя зарплата в руб/долларах США =57 157/982$
Хотелось бы узнать Е РАН. Но академику положен пожизненный аванс в 100 тыс руб/мес,члену-корреспонденту- 50 тыс руб. Может быть ввести интегральные коэффициенты за достижения академика и член-корреспондента в сумме выплат.
В большинстве развитых стран бизнес финансирует науку больше,чем государство- это слова президента РАН. Мне доводилось читать достижения зарубежных научных учреждений. За каждый вложенную единицу национальной валюты наука дает прибавку производству от 3 до 5 единиц. Это фирмы Олливети, Дженерал Электрик. Бизнес требует такие показатели от научных учреждений. По словам президента РАН у нас подобное в будущем. РАН даже не хочет участвовать в "обхождении" стороной иностранных патентов и ноу-хау. Китай и Япония вовсю использовали этот потенциал науки. Первая печатающая машинка с вращающейся головкой,первый газовый лазер. Чуете как там? У нас так можно говорить о Курчатовском Центре.
Re: Сколько стоит Е=МС2.
продолжу про интервью Президента РАН корреспонденту АиФ.
Сергеев предлагает три уровня фундаментальной науки.
1. Основной,базовый,охватывающий как можно больше научных направлений.
2.более высокий- крупные научные проекты в конкретном направлении,где можно конкурировать с другими странами.
3.Это крупные проекты (мегасайенс).По типу создания в Дубне ионного коллайдера NICA, создания источника нейтронов в Гатчине,проекты по созданию синхротрона 4-го поколения.
Но господин Президент РАН совершенно забыл про 4 уровень. Это производства частей и узлов при строительстве так называемых крупных проектов 3-го уровня. Нет связки отраслевых НИИ(КБ) с академическими.
Было в свое время требование АН СССР по созданию ряда комплектующих на старых принципах работы. Но когда вставал вопрос о финансировании.сразу пыл требований снижался.
Может все это привести к ситуации времен СССР. Отраслевики ничего нового не получали от АН СССР.
Возьмите плазменные телевизоры.Они созданы в отраслевых НИИ. Где ныне телевизионные панели на базе LED?
Или возьмите советскую силиконовую долину в Зеленограде.Где была фундаментальная советская наука? Что ныне там?
В Москве сосредоточено масса академических научных учреждений и масса научных инновационных центров. Президент предлагает выстроить связи между этими учреждениями и схему взаимодействия. Где академические инновации?
Сергеев предлагает три уровня фундаментальной науки.
1. Основной,базовый,охватывающий как можно больше научных направлений.
2.более высокий- крупные научные проекты в конкретном направлении,где можно конкурировать с другими странами.
3.Это крупные проекты (мегасайенс).По типу создания в Дубне ионного коллайдера NICA, создания источника нейтронов в Гатчине,проекты по созданию синхротрона 4-го поколения.
Но господин Президент РАН совершенно забыл про 4 уровень. Это производства частей и узлов при строительстве так называемых крупных проектов 3-го уровня. Нет связки отраслевых НИИ(КБ) с академическими.
Было в свое время требование АН СССР по созданию ряда комплектующих на старых принципах работы. Но когда вставал вопрос о финансировании.сразу пыл требований снижался.
Может все это привести к ситуации времен СССР. Отраслевики ничего нового не получали от АН СССР.
Возьмите плазменные телевизоры.Они созданы в отраслевых НИИ. Где ныне телевизионные панели на базе LED?
Или возьмите советскую силиконовую долину в Зеленограде.Где была фундаментальная советская наука? Что ныне там?
В Москве сосредоточено масса академических научных учреждений и масса научных инновационных центров. Президент предлагает выстроить связи между этими учреждениями и схему взаимодействия. Где академические инновации?
12 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя