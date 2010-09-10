Сообщение disman3 » Сегодня, 17:36

Очень часто встречающееся на форумах.

Джонтльменченко капитан провокатор писал(а):

Стоит упомянуть о том, что нобелевскую премию ученые как правило тратят на благотворительность. Я не сказал, что ученый должен отказываться от презентов, я сказал, что он не стремится к власти и работает за идею.





обязан быть богаче всех окружающих, что бы все видели кто истинный лидер и кому можно доверять.

все мы вышли из СССР и в условиях тоталитаризма ни когда не думали собственной головой

Приведите примеры. За всю историю человечества ни один учёный не отдал свои деньги кому либо, кроме как бывшим жёнам или же детям. Все они были нищими, т.к. наука отнимает очень много времени - десятилетия. Поэтому даже не занимаясь библиографией можно смело утверждать о том, что учёные нуждались в деньгах и не могли заниматься благотворительностью.С чего вдруг учёный должен работать за идею? Вы сами так решили или сделали вывод на основе логики или здравого смысла? Может выдаёте собственную надобность за общественную необходимость? Дескать учись школьник и студент на отлично и станешь нищим. Хочет того учёный или же нет онЧто бы понимали свои перспективы и окружающих, знали как этого добиться. Что бы не слова, а дело служили тому свидетельством: самый большой дом и самая крутая машина, многочисленная охрана и козыряние должностных лиц, владение всеми институтами и частными школами или же даже и созданными с нуля промышленными предприятиями, миллиарды наличности. Любой отъезд или перемещение должны вызывать как простое любопытство, так и зависть окружающих. Любое действие с деньгами или недвижимостью как признак необходимых действий, многочисленные обсуждения прессы.... Добавлю, что не только провокаторы-модераторы подобным образом разглагольствуют, но и высшие должностные лица. Стонет в прямом эфире: "К сожалению учёные живут бедно. Кто хочет заниматься наукой - пожалуйста, а кому нужны деньги, то это бизнес" (любитель часиков Appl - вычитал на мусорском форуме в виде загадки при регистрации, где меня тут же, естественно, заблокировали). Другие рассуждают о росте духовности у учёных, которые из-за этого перестают нуждаться в деньгах. О чём тут думать кроме как о том, что. А направляющая и всех под работягу подравнивающая КПСС так же боялась и ненавидела учёных, как и практикующий выборы за деньги "демократический" капитализм.